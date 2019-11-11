Случайно появились деньги: власти объявили о реконструкции дороги по дамбе Октябрьского моста

В Новосибирске 11 ноября объявили аукцион на реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».
Госзакупку разместило МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».
— Это закупка по реконструкции дамбы Октябрьского моста. Она новая. У нас случайно появились дополнительные лимиты этого года, и мы сейчас пытаемся отыграть их, чтобы какой-то объём работ уже выполнить. Бюджетный процесс так устроен, что деньги появились в ноябре, — рассказал корреспонденту НГС директор МУП УЗСПТС Александр Мысик.
Начальная цена контракта — чуть более 97 миллионов рублей. Реконструкция нужна «для обеспечения транспортной доступности к "Многофункциональной ледовой арене" в Кировском, Ленинском районах Новосибирска».
Схему транспортных развязок к новой ледовой арене мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил в конце мая. Власти решили отказаться от двухуровневых развязок на площади Лыщинского. Вместо этого заезды на территорию будут организованы с Октябрьского моста, улицы Немировича-Данченко и улицы Блюхера.