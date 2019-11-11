Случайно появились деньги: власти объявили о реконструкции дороги по дамбе Октябрьского моста

В Новосибирске 11 ноября объявили аукцион на реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».

Госзакупку разместило МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».

— Это закупка по реконструкции дамбы Октябрьского моста. Она новая. У нас случайно появились дополнительные лимиты этого года, и мы сейчас пытаемся отыграть их, чтобы какой-то объём работ уже выполнить. Бюджетный процесс так устроен, что деньги появились в ноябре, — рассказал корреспонденту НГС директор МУП УЗСПТС Александр Мысик.