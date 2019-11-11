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Дороги и транспорт

Случайно появились деньги: власти объявили о реконструкции дороги по дамбе Октябрьского моста

Также будет реконструирована дорога от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус»

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По реконструированным дорогам будет удобнее проезжать к будущей арене

По реконструированным дорогам будет удобнее проезжать к будущей арене

В Новосибирске 11 ноября объявили аукцион на реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».

Госзакупку разместило МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».

— Это закупка по реконструкции дамбы Октябрьского моста. Она новая. У нас случайно появились дополнительные лимиты этого года, и мы сейчас пытаемся отыграть их, чтобы какой-то объём работ уже выполнить. Бюджетный процесс так устроен, что деньги появились в ноябре, — рассказал корреспонденту НГС директор МУП УЗСПТС Александр Мысик.

Начальная цена контракта — чуть более 97 миллионов рублей. Реконструкция нужна «для обеспечения транспортной доступности к "Многофункциональной ледовой арене" в Кировском, Ленинском районах Новосибирска».

Победителя должны определить 20 ноября

Победителя должны определить 20 ноября

Схему транспортных развязок к новой ледовой арене мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил в конце мая. Власти решили отказаться от двухуровневых развязок на площади Лыщинского. Вместо этого заезды на территорию будут организованы с Октябрьского моста, улицы Немировича-Данченко и улицы Блюхера. 

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ТЕГИ

молодежный чемпионат мира по хоккеюплощадь ЛыщинскогоЛДСремонт и строительство дорог

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КОММЕНТАРИИ (43)

Гость
11 ноя 2019 в 15:28

что значит случайно появились?

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11 ноя 2019 в 15:29

"Случайно появились деньги" – таки как у Черкалина, за подклад закатились?)

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11 ноя 2019 в 15:27

Поддерживаю любые решения, и это - не исключение. Хотя, сам отдыхаю на пляжах Майами, а не на Наутилусе.