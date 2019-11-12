Владельцам Kuzina пришлось освободить помещение на площади Калинина, где точка проработала 10 лет

С фасада здания уже исчезла вывеска заведения Фото: Стас Соколов / НГС

Сеть Kuzina закрыла свою кофейню на площади Калинина после того, как владелец помещения повысил стоимость аренды. Точка по адресу Красный проспект, 157/1 закрылась в минувшую субботу, 9 ноября. Со здания исчезла вывеска, а из помещения уже вывезено оборудование. На стеклах висят объявления, напечатанные на принтере, — «Мы переехали», с указанием другого адреса здесь же, на площади Калинина. На новом месте другая Kuzina работает с начала года. Точка «Кузины» работала по этому адресу около 10 лет. Однако до 2015 года это было помещение без окон с входом с торца. Компания сделала полную реконструкцию, проложила дорожку к новому входу и облагородила территорию, говорит руководитель сети Kuzina Евгения Головкова.

Как рассказала руководитель Евгения Головкова, закрыть эту точку пришлось после того, как арендодатель объявил о своем намерении повысить ставку аренды вдвое. — Мы год только согласовывали фасад с архитектором города, сделали окна на фасаде, ремонт, благоустройство, освещение. В общей сложности только в реконструкцию этого объекта было вложено более 5 миллионов, не считая расходов на внутреннее оформление и оборудование кондитерской, — говорит Головкова.



Так здание, где расположена кондитерская, выглядело до реконструкции. Снимок сделан в 2012 году Фото: предоставлено Евгенией Головковой

После реконструкции в помещении появились большие окна, новый вход и ведущая к ним дорожка Фото: предоставлено Евгенией Головковой