Владельцам Kuzina пришлось освободить помещение на площади Калинина, где точка проработала 10 лет

Сеть Kuzina закрыла свою кофейню на площади Калинина после того, как владелец помещения повысил стоимость аренды.
Точка по адресу Красный проспект, 157/1 закрылась в минувшую субботу, 9 ноября. Со здания исчезла вывеска, а из помещения уже вывезено оборудование. На стеклах висят объявления, напечатанные на принтере, — «Мы переехали», с указанием другого адреса здесь же, на площади Калинина. На новом месте другая Kuzina работает с начала года.
Точка «Кузины» работала по этому адресу около 10 лет. Однако до 2015 года это было помещение без окон с входом с торца. Компания сделала полную реконструкцию, проложила дорожку к новому входу и облагородила территорию, говорит руководитель сети Kuzina Евгения Головкова.
Как рассказала руководитель Евгения Головкова, закрыть эту точку пришлось после того, как арендодатель объявил о своем намерении повысить ставку аренды вдвое.
— Мы год только согласовывали фасад с архитектором города, сделали окна на фасаде, ремонт, благоустройство, освещение. В общей сложности только в реконструкцию этого объекта было вложено более 5 миллионов, не считая расходов на внутреннее оформление и оборудование кондитерской, — говорит Головкова.
Площадка, которую занимала Kuzina, принадлежит компании известного новосибирского владельца недвижимости Дмитрия Башмакова. В прошлом году после того, как сеть «Рыбный день» закрыла два своих магазина в принадлежавших ему помещениях, там появились торговые точки такого же формата, которые открыли компании или самого Башмакова, или его партнеров по бизнесу. Судя по всему, такая же судьба ждет и помещение закрытой кондитерской.
— Нам сказали, что на этом месте будет кулинария, — говорит руководитель «Кузины».
О намерении развивать такой формат Башмаков говорил НГС ещё в прошлом году. Первая точка такого типа заработала в здании ГУМа весной этого года. Дмитрий Башмаков на момент подготовки материала был недоступен для комментариев.