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Еда

Владельцам Kuzina пришлось освободить помещение на площади Калинина, где точка проработала 10 лет

Договор аренды разорвали после того, как её цена выросла вдвое

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С фасада здания уже исчезла вывеска заведения

С фасада здания уже исчезла вывеска заведения

Сеть Kuzina закрыла свою кофейню на площади Калинина после того, как владелец помещения повысил стоимость аренды.

Точка по адресу Красный проспект, 157/1 закрылась в минувшую субботу, 9 ноября. Со здания исчезла вывеска, а из помещения уже вывезено оборудование. На стеклах висят объявления, напечатанные на принтере, — «Мы переехали», с указанием другого адреса здесь же, на площади Калинина. На новом месте другая Kuzina работает с начала года.

Точка «Кузины» работала по этому адресу около 10 лет. Однако до 2015 года это было помещение без окон с входом с торца. Компания сделала полную реконструкцию, проложила дорожку к новому входу и облагородила территорию, говорит руководитель сети Kuzina Евгения Головкова.

Как рассказала руководитель Евгения Головкова, закрыть эту точку пришлось после того, как арендодатель объявил о своем намерении повысить ставку аренды вдвое. 

— Мы год только согласовывали фасад с архитектором города, сделали окна на фасаде, ремонт, благоустройство, освещение. В общей сложности только в реконструкцию этого объекта было вложено более 5 миллионов, не считая расходов на внутреннее оформление и оборудование кондитерской, — говорит Головкова.

Так здание, где расположена кондитерская, выглядело до реконструкции. Снимок сделан в 2012 году

Так здание, где расположена кондитерская, выглядело до реконструкции. Снимок сделан в 2012 году

После реконструкции в помещении появились большие окна, новый вход и ведущая к ним дорожка

После реконструкции в помещении появились большие окна, новый вход и ведущая к ним дорожка

Площадка, которую занимала Kuzina, принадлежит компании известного новосибирского владельца недвижимости Дмитрия Башмакова. В прошлом году после того, как сеть «Рыбный день» закрыла два своих магазина в принадлежавших ему помещениях, там появились торговые точки такого же формата, которые открыли компании или самого Башмакова, или его партнеров по бизнесу. Судя по всему, такая же судьба ждет и помещение закрытой кондитерской.

— Нам сказали, что на этом месте будет кулинария, — говорит руководитель «Кузины». 

О намерении развивать такой формат Башмаков говорил НГС ещё в прошлом году. Первая точка такого типа заработала в здании ГУМа весной этого года. Дмитрий Башмаков на момент подготовки материала был недоступен для комментариев. 

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КОММЕНТАРИИ (35)

Собственно
12 ноя 2019 в 10:31
+24 −5

Ради этой Кузины, продающей жуткие изделия из химии, сломали Мозаичную Картину, которая была ценнее всех кузин вместе взятых

Фото пользователя
12 ноя 2019 в 10:32
+19 −2

Башмаков жгет- зачем че то думать придумывать: Арендатор раскрутил точку, он аренду поднял, свое открыл

12 ноя 2019 в 10:40
+11 −2

Какой хитрый этот Башмаков, неужели с аренды стольких помещений ему денег мало? Только вот в Кузину ходили и будут ходить, а его...