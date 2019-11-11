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Дороги и транспорт

Новый подрядчик начал строить станцию «Спортивная»

К подготовительным работам он приступил ещё в конце прошлой недели

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В 2019 году на строительство станции метро «Спортивная» потратят 376 миллионов рублей&nbsp;

В 2019 году на строительство станции метро «Спортивная» потратят 376 миллионов рублей 

В Новосибирске компания ООО СК «Градопроект» — победитель электронного аукциона на строительство станции метро «Спортивная» — уже вышла на объект и почти завершила подготовительные работы.

— Сегодня закончили практически весь цикл подготовительных работ. Приступают уже к основным конструкциям станции. Отыгран контракт — заключен 9 ноября на лимиты этого года, не на всю станцию. Будут выполнены работы по монолитному железобетону, внешним сетям электроснабжения и поставка основного оборудования под реконструкцию СТП-7, — рассказал корреспонденту НГС директор МУП УЗСПТС Александр Мысик.

Работы по выигранному контракту подрядчик должен завершить до 30 декабря.

В компании ООО СК «Градопроект» корреспонденту НГС подтвердили, что уже активно работают на станции, но не смогли уточнить что именно там сейчас происходит, так как главный инженер с утра на объекте.

Прежде мы рассказывали о компании, которая сейчас работает на строительстве станции — небольшое досье можно почитать здесь. Эта компания строила ЖК «На Ельцовской», несколько зданий для шоколадной фабрики «Новосибирская» и реконструировала супермаркет «Бахетле».

Часть подготовительных работ на месте будущей станции была проделана ещё летом.

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КОММЕНТАРИИ (22)

Евгения
11 ноя 2019 в 13:43
+4 −0

Ага...у нас же некуда больше метро строить, Родники, Плющихинский, Чистая Слобода...пусть ждут, а мы построим метро между...

Qwerty
11 ноя 2019 в 13:38
+3 −0

Великое дело строить при готовом туннеле. Хорошо если ничего не сломают

с богаткова
11 ноя 2019 в 13:34
+2 −1

Следующая станция-плотниково.Ведь в области очень нужно метро.