Новый подрядчик начал строить станцию «Спортивная»

В 2019 году на строительство станции метро «Спортивная» потратят 376 миллионов рублей

В Новосибирске компания ООО СК «Градопроект» — победитель электронного аукциона на строительство станции метро «Спортивная» — уже вышла на объект и почти завершила подготовительные работы.

— Сегодня закончили практически весь цикл подготовительных работ. Приступают уже к основным конструкциям станции. Отыгран контракт — заключен 9 ноября на лимиты этого года, не на всю станцию. Будут выполнены работы по монолитному железобетону, внешним сетям электроснабжения и поставка основного оборудования под реконструкцию СТП-7, — рассказал корреспонденту НГС директор МУП УЗСПТС Александр Мысик.