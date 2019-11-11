Новый подрядчик начал строить станцию «Спортивная»

В Новосибирске компания ООО СК «Градопроект» — победитель электронного аукциона на строительство станции метро «Спортивная» — уже вышла на объект и почти завершила подготовительные работы.
— Сегодня закончили практически весь цикл подготовительных работ. Приступают уже к основным конструкциям станции. Отыгран контракт — заключен 9 ноября на лимиты этого года, не на всю станцию. Будут выполнены работы по монолитному железобетону, внешним сетям электроснабжения и поставка основного оборудования под реконструкцию СТП-7, — рассказал корреспонденту НГС директор МУП УЗСПТС Александр Мысик.
Работы по выигранному контракту подрядчик должен завершить до 30 декабря.
В компании ООО СК «Градопроект» корреспонденту НГС подтвердили, что уже активно работают на станции, но не смогли уточнить что именно там сейчас происходит, так как главный инженер с утра на объекте.
Прежде мы рассказывали о компании, которая сейчас работает на строительстве станции — небольшое досье можно почитать здесь. Эта компания строила ЖК «На Ельцовской», несколько зданий для шоколадной фабрики «Новосибирская» и реконструировала супермаркет «Бахетле».
Часть подготовительных работ на месте будущей станции была проделана ещё летом.