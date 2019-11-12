Длинноволосая сибирячка получила корону конкурса красоты в Италии и предложение выйти замуж

Видео с церемонии награждения организаторы разместили на странице конкурса в Facebook.

Жительница Новосибирска Анастасия Ломако победила на Международном конкурсе красоты для глухих Miss & Mister Deaf Stars, который на минувших выходных прошёл в итальянской коммуне Галлиполи.

Как сообщили корреспонденту НГС в общественной организации «Союз женщин Сибири "Соломинка"», всего на титул Miss Deaf Star претендовали 23 участницы из разных стран. Конкурс состоял из нескольких этапов, в числе которых были выход в национальных костюмах, конкурс купальников, дефиле в деловой одежде и вечерних платьях.

Анастасия Ломако, 25-летняя уборщица из Новосибирска, поучила главную корону конкурса и ленту. Также ей вручили ювелирное украшение — специальный приз от партнёров конкурса.

По информации «Соломинки», вместе с Анастасией Ломако на международный конкурс ездил её молодой человек — он сделал победительнице предложение руки и сердца сразу после того, как она получила ленту и корону. Сам жених в конкурсе красоты не участвовал.



Связаться с самой победительницей, которая сейчас находится в Италии, корреспонденту НГС не удалось — на сообщения в WhatsApp девушка не ответила.