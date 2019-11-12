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Стиль и красота

Длинноволосая сибирячка получила корону конкурса красоты в Италии и предложение выйти замуж

Кроме главной короны конкурса, Анастасия Ломако получила предложение руки и сердца

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Анастасии Ломако 25 лет, она работает уборщицей

Анастасии Ломако 25 лет, она работает уборщицей

Жительница Новосибирска Анастасия Ломако победила на Международном конкурсе красоты для глухих Miss & Mister Deaf Stars, который на минувших выходных прошёл в итальянской коммуне Галлиполи.

Видео с церемонии награждения организаторы разместили на странице конкурса в Facebook.

Как сообщили корреспонденту НГС в общественной организации «Союз женщин Сибири "Соломинка"», всего на титул Miss Deaf Star претендовали 23 участницы из разных стран. Конкурс состоял из нескольких этапов, в числе которых были выход в национальных костюмах, конкурс купальников, дефиле в деловой одежде и вечерних платьях. 

Анастасия Ломако, 25-летняя уборщица из Новосибирска, поучила главную корону конкурса и ленту. Также ей вручили ювелирное украшение — специальный приз от партнёров конкурса.

По информации «Соломинки», вместе с Анастасией Ломако на международный конкурс ездил её молодой человек — он сделал победительнице предложение руки и сердца сразу после того, как она получила ленту и корону. Сам жених в конкурсе красоты не участвовал.

Связаться с самой победительницей, которая сейчас находится в Италии, корреспонденту НГС не удалось — на сообщения в WhatsApp девушка не ответила. 

Анастасия Ломако получила главную корону конкурса&nbsp;Miss &amp; Mister Deaf Stars

Анастасия Ломако получила главную корону конкурса Miss & Mister Deaf Stars

Из Италии Анастасия Ломако вернётся не только победительницей конкурса, но и невестой

Из Италии Анастасия Ломако вернётся не только победительницей конкурса, но и невестой

Весной этого года Анастасия Ломако заняла третье место в городском конкурсе «Леди Тихая красота — 2019». А спустя три месяца она получила титул «Мисс Балтика» на конкурсе красоты, который проходил в Санкт-Петербурге в рамках Международного культурного форума «Неделя культуры и искусства глухих». 

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КОММЕНТАРИИ (14)

Алекс 54
12 ноя 2019 в 12:03
+0 −1

Ей надо было в конкурсе на лучшую доярку учавствовать. Уж больно на доярку похожа!

Алекс 54
12 ноя 2019 в 12:01
+0 −1

И чё? Это её проблемы, что она там выиграла и что получила! Вообще пофиг зачем писать об этом на весь город?!

Eorl
12 ноя 2019 в 11:59
+0 −0

Симпатичная, но я язык жестов - никак...