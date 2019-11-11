Больше 70 выпускников из Новосибирска поступили в вузы за границей

Большинство новосибирских студентов, решившихся на переезд за границу, поступили в университеты Чехии и Китая

В этом году 73 выпускника новосибирских школ поступили в зарубежные вузы — некоторые входят в топ самых престижных университетов мира.



Об этом корреспонденту НГС сообщили в областном министерстве образования в ответ на официальный запрос.

Из 73 выпускников большинство выбрали вузы Чехии и Китая, среди них Карлов университет в Праге — один из старейших и самых престижных университетов мира. Новосибирцы также поступили в частную Академию СТИНГ в Брно, пражскую Высшую школу экономики и в Чешский сельскохозяйственный институт имени Менделя.