Больше 70 выпускников из Новосибирска поступили в вузы за границей

В этом году 73 выпускника новосибирских школ поступили в зарубежные вузы — некоторые входят в топ самых престижных университетов мира.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в областном министерстве образования в ответ на официальный запрос.
Из 73 выпускников большинство выбрали вузы Чехии и Китая, среди них Карлов университет в Праге — один из старейших и самых престижных университетов мира. Новосибирцы также поступили в частную Академию СТИНГ в Брно, пражскую Высшую школу экономики и в Чешский сельскохозяйственный институт имени Менделя.
Из китайских вузов популярностью у новосибирских выпускников в этом году пользовались Пекинский, Тяньцзинский университеты, Шанхайский университет иностранных языков, Шаньдунский политехнический университет, Университет Чангсу, Университет Цинхуа, Северо-китайский технологический университет и некоторые другие.
Кроме того, выпускники из Новосибирска теперь учатся в Университете имени Марии Кюри-Склодовской в Польше, в Иерусалимском университете, в Школе гостиничного бизнеса в Швейцарии, Университете Страсбурга во Франции, Пизанском университете в Италии, Корейском национальном университете искусств в Сеуле, а также ряде вузов Великобритании, в том числе в Кембриджской бизнес-школе, в канадском Колледже Сент-Клер, американских вузах — Университете Кентукки, госуниверситете имени братьев Райт в Огайо, университете Джорджа Мейсона в Виргинии, а также в Германии — в техническом университете Дортмунда, Берлина, Лейпцигском университете и на Кипре — в Университете Никосии и Британском университете.
Также в министерстве образования подсчитали, что несколько новосибирских выпускников поступили в вузы СНГ — в Кыргызско-Российский Славянский университет в Бишкеке, в Казахский университет путей сообщения в Алма-Ате, в Бакинский педуниверситет, Азербайджанский университет международных отношений и некоторые другие.
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