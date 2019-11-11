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Больше 70 выпускников из Новосибирска поступили в вузы за границей

Они разъехались по университетам Чехии, Китая и США — публикуем список

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Большинство новосибирских студентов, решившихся на переезд за границу, поступили в университеты Чехии и Китая

Большинство новосибирских студентов, решившихся на переезд за границу, поступили в университеты Чехии и Китая

В этом году 73 выпускника новосибирских школ поступили в зарубежные вузы — некоторые входят в топ самых престижных университетов мира.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в областном министерстве образования в ответ на официальный запрос. 

Из 73 выпускников большинство выбрали вузы Чехии и Китая, среди них Карлов университет в Праге — один из старейших и самых престижных университетов мира. Новосибирцы также поступили в частную Академию СТИНГ в Брно, пражскую Высшую школу экономики и в Чешский сельскохозяйственный институт имени Менделя.

Из китайских вузов популярностью у новосибирских выпускников в этом году пользовались Пекинский, Тяньцзинский университеты, Шанхайский университет иностранных языков, Шаньдунский политехнический университет, Университет Чангсу, Университет Цинхуа, Северо-китайский технологический университет и некоторые другие.

Кроме того, выпускники из Новосибирска теперь учатся в Университете имени Марии Кюри-Склодовской в Польше, в Иерусалимском университете, в Школе гостиничного бизнеса в Швейцарии, Университете Страсбурга во Франции, Пизанском университете в Италии, Корейском национальном университете искусств в Сеуле, а также ряде вузов Великобритании, в том числе в Кембриджской бизнес-школе, в канадском Колледже Сент-Клер, американских вузах — Университете Кентукки, госуниверситете имени братьев Райт в Огайо, университете Джорджа Мейсона в Виргинии, а также в Германии — в техническом университете Дортмунда, Берлина, Лейпцигском университете и на Кипре — в Университете Никосии и Британском университете. 

Также в министерстве образования подсчитали, что несколько новосибирских выпускников поступили в вузы СНГ — в Кыргызско-Российский Славянский университет в Бишкеке, в Казахский университет путей сообщения в Алма-Ате, в Бакинский педуниверситет, Азербайджанский университет международных отношений и некоторые другие.

Новосибирские вузы тоже нередко попадают в престижные рейтинги — в недавний репутационный мировой рейтинг вузов вошли сразу три новосибирских университета. Мы рассказывали про 19 льгот для студентов, про которые не все знают.

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КОММЕНТАРИИ (11)

с богаткова
11 ноя 2019 в 22:05
+1 −2

давно сказал внуку надо учится только за границей, перспектив потом больше.

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 22:04
+1 −1

Один из них - мой внук, будет учиться в США.

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 22:21
+1 −0

До-до я пишу книшку про деуку с Екатеринбурга, поступившую в Yale university, тама она крч. встречаит месснава выскочку, сынка...