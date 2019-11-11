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Сплошные сбои: у новосибирцев возникли проблемы с цифровым телевидением

Телефоны техподдержки постоянно заняты

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Число жалоб на услуги «Ростелекома» стало резко расти после 11:00

Число жалоб на услуги «Ростелекома» стало резко расти после 11:00

Новосибирцы начали испытывать проблемы с цифровым телевидением от компании «Ростелеком».

«У "Ростелекома" масштабный сбой в предоставлении услуги телевидения. Телефоны техподдержки постоянно заняты», — написал в редакцию один из читателей НГС.

По данным сервиса Downdetector, пик жалоб на услуги «Ростелекома» в Новосибирске пришёлся на вечер воскресенья, 10 ноября — каждый час с 17:00 до 22:00 сайт регистрировал больше сотни отчётов о сбоях. Ночью число жалоб от новосибирцев пошло на спад, а сегодня после 11:00 их количество снова стало расти и сейчас исчисляется десятками.

В департаменте внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» корреспонденту НГС сообщили, что готовят ответ по этой ситуации.

Жалобы на услуги «Ростелекома» поступали и из других регионов Сибири

Жалобы на услуги «Ростелекома» поступали и из других регионов Сибири

В мае новосибирцы жаловались в редакцию НГС на то, что у них не работают интернет и телевидение от «Электронного города». Тогда сбой оказался кратковременным.

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КОММЕНТАРИИ (17)

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11 ноя 2019 в 12:16
+6 −2

Чего-то другого ждали? Главное-то отрапотоВрать.

656
11 ноя 2019 в 12:13
+5 −1

Глушилки Клишаса тестируют?

11 ноя 2019 в 12:16
+4 −1

friendly fire от обрезателей интернета?