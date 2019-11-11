Сплошные сбои: у новосибирцев возникли проблемы с цифровым телевидением

Новосибирцы начали испытывать проблемы с цифровым телевидением от компании «Ростелеком».
«У "Ростелекома" масштабный сбой в предоставлении услуги телевидения. Телефоны техподдержки постоянно заняты», — написал в редакцию один из читателей НГС.
По данным сервиса Downdetector, пик жалоб на услуги «Ростелекома» в Новосибирске пришёлся на вечер воскресенья, 10 ноября — каждый час с 17:00 до 22:00 сайт регистрировал больше сотни отчётов о сбоях. Ночью число жалоб от новосибирцев пошло на спад, а сегодня после 11:00 их количество снова стало расти и сейчас исчисляется десятками.
В департаменте внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» корреспонденту НГС сообщили, что готовят ответ по этой ситуации.
В мае новосибирцы жаловались в редакцию НГС на то, что у них не работают интернет и телевидение от «Электронного города». Тогда сбой оказался кратковременным.