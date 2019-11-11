Почти 100 новосибирцев получили травмы из-за гололёда

Из-за резкого похолодания на выходных дороги и тротуары в Новосибирске покрылись льдом. Как уточнили в министерстве здравоохранения НСО, в период с 9 по 10 ноября в травмпункты Новосибирска обратились более 80 человек после падения на льду.

— 84 человека, в том числе 5 детей в Новосибирске, 7 человек в области. Всего 91 человек обратился в травмпункты, — уточнили в региональном минздраве.