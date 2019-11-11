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Почти 100 новосибирцев получили травмы из-за гололёда

Новосибирцы массово обратились за медицинской помощью в травмпункты после падений на льду

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Десятки новосибирцев получили травмы из-за гололёда

Десятки новосибирцев получили травмы из-за гололёда

Из-за резкого похолодания на выходных дороги и тротуары в Новосибирске покрылись льдом. Как уточнили в министерстве здравоохранения НСО, в период с 9 по 10 ноября в травмпункты Новосибирска обратились более 80 человек после падения на льду.

— 84 человека, в том числе 5 детей в Новосибирске, 7 человек в области. Всего 91 человек обратился в травмпункты, — уточнили в региональном минздраве.

НГС просит читателей рассказать о самых скользких улицах и лестницах Новосибирска. Пишите адреса на номер 8 923 157–00–00 в Viber, WhatsApp, Telegram или на нашу почту news@ngs.ru.

На прошлой неделе жительница Новосибирска получила травму, когда спускалась по лестнице пешеходного перехода на пересечении улиц Горького и Красного проспекта — ступенька раскрошилась у неё под ногами.

Адреса и графики работы всех новосибирских травмпунктов вы найдете на этой карте (сохраняйте ее на всякий случай).

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КОММЕНТАРИИ (33)

Точняк
11 ноя 2019 в 13:07

продаются специальные шипы,но бездельники будут ныть,но не пойдут в магазин за этой накладкой на обувь.

Точняк
11 ноя 2019 в 13:12

Однажды,когда плохо убрал около чопа,директор просто натолкал мне снега в рот(с тех пор работаю хорошо!

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 13:15

Ни минуты не сомневался в том, что НГС-овские писательницы и писатели не в курсе, что лед на тротуарах и дорогах называется гололедицей, а не "гололёдом".