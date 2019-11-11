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Дороги и транспорт

«Наметили, где будут стоять знаки»: жителям Народной пообещали ограничить движение шумных грузовиков

Жители ждали этого несколько лет

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Жители посчитали, что за час днём по улице Народной проезжает около 20–30 грузовиков и фур, а ночью по 10–15

Жители посчитали, что за час днём по улице Народной проезжает около 20–30 грузовиков и фур, а ночью по 10–15

В Новосибирске жителям улицы Народной пообещали ограничить движение грузовиков — люди добивались этого несколько лет.

По словам местных жителей, в день мимо домов ездит по 20–30 грузовиков и фур в час, а ночью по 10–15 контейнеровозов.

— Обещали, что 20 ноября по всей Народной знаки поставят — с 21:00 до 9:00 грузовому транспорту движение будет перекрыто, — рассказала корреспонденту НГС председатель совета дома по улице Народной, 50/1 Ирина Терехова, которая с другими жителями добивалась ограничения движения.

Официального решения от мэрии у жильцов на руках сейчас нет.

Автор: читательница НГС

— Пока это было выездное заседание. Дронов приезжал сам (Роман Дронов, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. — Прим. ред.). Негласно принято такое решение. Но вопрос уже решён — они даже проехали, наметили, где будут стоять знаки, — добавила Терехова.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать подробнее о принятом решении. Специалисты пообещали ответить на него до конца дня.

В начале сентября в мэрии отвечали, что не будут ограничивать движение грузового транспорта по улице Народной, несмотря на жалобы жителей на то, что в час по ней проезжает по 20–30 фур и контейнеровозов. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска объяснили это тем, что альтернативы этой дороге просто нет.

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КОММЕНТАРИИ (37)

Мимо проходил
11 ноя 2019 в 11:33
+13 −1

И что? Фуроводы "забьют" на эти знаки и будут ездить там дальше.
Нет, я не исключаю, что первое время там будет дежурить...

Гость
11 ноя 2019 в 11:50
+9 −1

ГДЕ ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ ГОСПОДИН МЭР ЛОКОТЬ? ИЛИ ВАМ ПРОЩЕ СКАЗАТЬ — «АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ» СО ВСЕХ СТОРОН В ГОРОД СТИКАЕТСЯ ТРАНЗИТНЫЙ...

11 ноя 2019 в 11:35
+8 −2

Наивные жители народной... Думают, что знаки, запрещающие движение грузового транспорта, решат проблему? Как ездили...