«Наметили, где будут стоять знаки»: жителям Народной пообещали ограничить движение шумных грузовиков

Жители посчитали, что за час днём по улице Народной проезжает около 20–30 грузовиков и фур, а ночью по 10–15

— Обещали, что 20 ноября по всей Народной знаки поставят — с 21:00 до 9:00 грузовому транспорту движение будет перекрыто, — рассказала корреспонденту НГС председатель совета дома по улице Народной, 50/1 Ирина Терехова, которая с другими жителями добивалась ограничения движения.

В Новосибирске жителям улицы Народной пообещали ограничить движение грузовиков — люди добивались этого несколько лет.

Официального решения от мэрии у жильцов на руках сейчас нет.

— Пока это было выездное заседание. Дронов приезжал сам (Роман Дронов, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. — Прим. ред.). Негласно принято такое решение. Но вопрос уже решён — они даже проехали, наметили, где будут стоять знаки, — добавила Терехова.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать подробнее о принятом решении. Специалисты пообещали ответить на него до конца дня.

В начале сентября в мэрии отвечали, что не будут ограничивать движение грузового транспорта по улице Народной, несмотря на жалобы жителей на то, что в час по ней проезжает по 20–30 фур и контейнеровозов. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска объяснили это тем, что альтернативы этой дороге просто нет.

