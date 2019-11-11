В Новосибирской области пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Сегодня, 11 ноября, в 3:30 в селе Дмитриевка в Татарском районе пьяный 20-летний водитель на Honda Fit сбил 41-летнюю женщину и уехал с места ДТП.

— Она двигалась в попутном направлении. У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясения головного мозга, ушиб мягких тканей бедра, перелом малой берцовой кости. Водитель сотрудниками ГИБДД был быстро установлен — им оказался гражданин 1999 года рождения. Стаж вождения у него 10 месяцев. Находясь в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Honda Fit, — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.