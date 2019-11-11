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В Новосибирской области пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Пострадавшая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии

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Сотрудники ГИБДД быстро задержали скрывшегося водителя

Сотрудники ГИБДД быстро задержали скрывшегося водителя

Сегодня, 11 ноября, в 3:30 в селе Дмитриевка в Татарском районе пьяный 20-летний водитель на Honda Fit сбил 41-летнюю женщину и уехал с места ДТП.

— Она двигалась в попутном направлении. У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясения головного мозга, ушиб мягких тканей бедра, перелом малой берцовой кости. Водитель сотрудниками ГИБДД был быстро установлен — им оказался гражданин 1999 года рождения. Стаж вождения у него 10 месяцев. Находясь в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Honda Fit, — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.

Сейчас полицейские проводят проверку. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

В начале ноября в Новосибирске полиция преследовала черный BMW на Северо-Чемском жилмассиве. Погоня продолжалась до тех пор, пока водитель не упёрся в забор на улице Гэсстроевской, 2/1 — по информации очевидцев, он был пьян.

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КОММЕНТАРИИ (10)

11 ноя 2019 в 09:41
+17 −0

Первогодок и уже бухой? Отобрать в/у и больше не выдавать - пусть на самокате передвигается.

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 09:54
+8 −0

однозначно нужно отбирать авто и садить лет на 5 таких!

Дмитрий
11 ноя 2019 в 09:46
+3 −5

Женщины часто мешают порядочным водителям. Лучше бы они дома сидели и на улицу не выходили.👍