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Развлечения

Новосибирец снял осенний Чемал с высоты птичьего полёта

С помощью видео Василий Кулешов хотел показать красоту Республики Алтай

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Съемка проходила в середине сентября

Съемка проходила в середине сентября

Новосибирец Василий Кулешов снял с помощью квадрокоптера окрестности Чемала в Республике Алтай.

— Мы в компании друзей просто поехали отдыхать. Конечно, выбрали Республику Алтай, ведь она бесконечно прекрасна. Нам всем очень повезло — с какой красотой живём совсем рядом. В этом видео лишь кусочек ближних рубежей Алтая — окрестности Чемала. Поездка была в середине сентября — время бирюзовой Катуни, — рассказал корреспонденту НГС фотограф Василий Кулешов.

Видео: Василий Кулешов

Природу новосибирец снимал в течение нескольких дней — в итоге ролик занял всего минуту.

В середине октября новосибирцы сняли другое красивое видео, уже в городе, про мосты.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Собственно
11 ноя 2019 в 09:13
+4 −1

Тот самый пример, когда деньги на коптер есть, а больше ничего нет - ни таланта ни способностей

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 09:23
+3 −0

У каждого, кто туда ездил, одинаковые фото и видео. Зачем из этого делать новость?

Весёлый НЕ молочник
11 ноя 2019 в 09:53
+1 −0

Чемал это удел школьников .Хотя все через него проходят когда то .)