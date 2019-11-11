Новосибирец снял осенний Чемал с высоты птичьего полёта

Новосибирец Василий Кулешов снял с помощью квадрокоптера окрестности Чемала в Республике Алтай.
— Мы в компании друзей просто поехали отдыхать. Конечно, выбрали Республику Алтай, ведь она бесконечно прекрасна. Нам всем очень повезло — с какой красотой живём совсем рядом. В этом видео лишь кусочек ближних рубежей Алтая — окрестности Чемала. Поездка была в середине сентября — время бирюзовой Катуни, — рассказал корреспонденту НГС фотограф Василий Кулешов.
Видео: Василий Кулешов
Природу новосибирец снимал в течение нескольких дней — в итоге ролик занял всего минуту.
В середине октября новосибирцы сняли другое красивое видео, уже в городе, про мосты.