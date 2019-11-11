Новосибирский борец стал чемпионом мира по боевому самбо

Новосибирский спортсмен Степан Кобенов стал чемпионом мира по боевому самбо — результаты соревнований за 10 ноября выложили на сайте Всероссийской федерации самбо. Соревнования проходят с 7 по 11 ноября в Южной Корее в Сеуле.

— По итогам третьего соревновательного дня копилка сборной России пополнилась на восемь медалей: шесть золотых и две бронзовые награды. Самые высокие результаты показала команда по боевому самбо: россияне получили все три золота, — сообщила Всероссийская федерация самбо.

