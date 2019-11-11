Новосибирским ветеринарам привезли на обследование мохнатого пациента с небольшим хоботком

Носуху привезли на диагностику из Красноярска. Это животное есть и в коллекции Новосибирского зоопарка

Новосибирским ветеринарам на обследование привезли носуху из Красноярска. Животному из парка флоры и фауны «Роев ручей» провели МРТ и КТ. О необычном пациенте ветеринары рассказали на своей странице в инстаграме.

Носухи обитают в Северной и Южной Америке и получили своё название из-за небольшого хоботка, который образуется верхней губой и носом. Животное всеядно и весит около 11 килограммов. Носухи есть и в коллекции Новосибирского зоопарка.

Помимо носухи, сотрудники красноярского зоопарка привезли в Новосибирск на обследование пингвина. Ему, по информации ветеринаров, также сделали МРТ и КТ.