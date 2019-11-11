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Новосибирским ветеринарам привезли на обследование мохнатого пациента с небольшим хоботком

Носухе из Красноярска нужно было сделать МРТ и КТ

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Носуху привезли на диагностику из Красноярска. Это животное есть и в коллекции Новосибирского зоопарка

Носуху привезли на диагностику из Красноярска. Это животное есть и в коллекции Новосибирского зоопарка

Новосибирским ветеринарам на обследование привезли носуху из Красноярска. Животному из парка флоры и фауны «Роев ручей» провели МРТ и КТ. О необычном пациенте ветеринары рассказали на своей странице в инстаграме.

Носухи обитают в Северной и Южной Америке и получили своё название из-за небольшого хоботка, который образуется верхней губой и носом. Животное всеядно и весит около 11 килограммов. Носухи есть и в коллекции Новосибирского зоопарка.

Помимо носухи, сотрудники красноярского зоопарка привезли в Новосибирск на обследование пингвина. Ему, по информации ветеринаров, также сделали МРТ и КТ.

В середине октября в Новосибирском зоопарке родился детёныш кинкажу — крошечного представителя семейства енотовых выкармливают вручную.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Роман
11 ноя 2019 в 08:56
+0 −1

"Бэст", хорошая попытка, но нет. Вы мне Нику угробили. Да и на Флампе достаточно отзывов о "качестве" оказываемых Вами услуг.

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 10:03
+0 −0

Бог с ней, носухой, ЧТО С ПИНГВИНОМ?!!

Гость поганый
11 ноя 2019 в 09:18
+0 −0

Мой хоботок гораздо больше.