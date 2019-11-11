В Новосибирске из окна бизнес-центра ночью выпала девушка

В Новосибирске из окна бизнес-центра на улице Сакко и Ванцетти, 77 выпала девушка. Инцидент произошёл вчера, 10 ноября, около 21:00.
— Кажется, кто-то спрыгнул в окно. Возможно, ребенок. Из-под простыни выглядывает игрушка, вроде, — сообщил о происшествии в редакцию читатель НГС.
В службе «112» корреспонденту НГС подтвердили, что на данный адрес поступал вызов.
— В полицию поступал вызов, что с этажа кто-то выпал. Сообщили, что девушка, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали уточнить информацию позже. Новость дополняется.