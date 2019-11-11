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Происшествия

В Новосибирске из окна бизнес-центра ночью выпала девушка

Очевидцы вызвали полицию около девяти часов вечера

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Инцидент произошёл на улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе

Инцидент произошёл на улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе

В Новосибирске из окна бизнес-центра на улице Сакко и Ванцетти, 77 выпала девушка. Инцидент произошёл вчера, 10 ноября, около 21:00.

— Кажется, кто-то спрыгнул в окно. Возможно, ребенок. Из-под простыни выглядывает игрушка, вроде, — сообщил о происшествии в редакцию читатель НГС.

В службе «112» корреспонденту НГС подтвердили, что на данный адрес поступал вызов.

— В полицию поступал вызов, что с этажа кто-то выпал. Сообщили, что девушка, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали уточнить информацию позже. Новость дополняется.

В конце октября под окнами 10-этажки на Ипподромской нашли тело несовершеннолетней девушки.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Из погреба
11 ноя 2019 в 07:47
+2 −5

СМИ замалчивают им нельзя говорить. Гораздо больше падают. И неудивительно - рашка для жизни не предназначена. Цены на продукты...

Гость
11 ноя 2019 в 07:35
+2 −4

Ночь начинается с 21 часа.А если происшествие произошло около 21 часа, то это ещё вечер.

С богаткова
11 ноя 2019 в 07:35
+3 −0

Если я напишу еще один коммент про богаткова и ЧОП пусть меня дворовые собаки обоссут.