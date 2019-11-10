Несколько девушек обвинили новосибирца, арестованного по делу «Сети», в насилии и заражении вирусом

Вместе с Сагынбаевым по делу проходит ещё 10 человек. Заявившие о его поступках девушки подчеркнули, что остальные фигуранты дела никак не связаны с насилием Армана по отношению к женщинам Фото: rupression.com

Несколько девушек обвинили подсудимого по скандальному делу «Сети» новосибирца Армана Сагынбаева в насилии. По их словам, Сагынбаев регулярно применял к ним физическое и сексуальное насилие, одновременно состоял в отношениях со многими девушками, а нескольких своих партнерш заразил неизлечимым вирусом. Свои истории девушки (некоторые анонимно, некоторые подписались своим реальным именем) рассказали на специально созданном сайте «Арман Сагынбаев. Рассказы попавших в сеть». Одна из девушек по имени Арина (фамилия не указана) заявила, что Арман Сагынбаев встречался с ней до ареста в ноябре 2017 года и умышленно инфицировал вирусом. Она рассказала, что Арман «имел отношения с огромным количеством девушек одновременно, обычно из разных городов».



Журналисту НГС удалось поговорить с еще одной девушкой, которая встречалась с Сангыбаевым. По словам Анны (имя изменено — прим. авт.), Арман Сагынбаев настаивал на «открытых отношениях», однако иметь несколько партнерш можно было только ему, а его девушкам с другими парнями — нет. — Он агрессивно общался с моей мамой, много спорил с ней о политике, и однажды в ходе спора сказал ей «желаю вам выпить яду». Когда мы были в отношениях, было принуждение к сексу. Многие женщины в силу своей социализации вообще плохо понимают, когда им хочется близости, а когда нет, и есть обязательство, что всегда должны. Он мог высказать негативные комментарии в адрес моих сексуальных способностей, психануть и прямо во время полового акта выйти из комнаты, потом вернуться и приказать встать на колени и делать ему минет. Он никогда не использовал презервативы по причине того, что это неприятно, заставить его было невозможно, — поделилась девушка. По словам девушки, ей повезло — она легко отделалась. К другим своим партнершам, говорит Анна (это подтверждают и другие девушки), Арман применял физическое, сексуальное и психологическое насилие, манипулировал и инфицировал их неизлечимой болезнью. Девушки узнавали о болезни Сагынбаева уже после незащищенного секса или непосредственно перед, он предупреждал «очень тихим голосом».

Журналист НГС попыталась связаться с адвокатом Сагынбаева Тимуром Мифтахутдиновым, однако он прочитал сообщение и ничего не ответил. Создатели сайта Rupression (сайт по освещению дела «Сети»), выпустили заявление, в котором поддержали пострадавших девушек. «У нас нет оснований не доверять их словам [девушек]», — говорится в нем. — У Армана всегда была сомнительная репутация, задолго до ареста с ним прекратили всякое общение, например, Виктор Филинков и Игорь Шишкин (фигуранты «питерского» эпизода по делу «Сети» — прим. авт.); некоторые другие обвиняемые с ним были едва знакомы. Многие из нас не знали подробностей, потому что не все истории и не все детали, будучи очень личной информацией, были известны. Мы не предполагали, что он продолжит быть опасным для девушек из-за решетки и поэтому не уделили достаточного внимания подробностям. Сейчас мы понимаем, что это было ошибкой, — написано в заявлении. Анна также предполагала, что сайт «Арман Сагынбаев. Рассказы попавших в сеть», появился именно сейчас, потому что стало известно, что Сагынбаев переписывается с девушками даже находясь в СИЗО.