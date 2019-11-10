Проект новосибирского фотографа о русских дачах показали на выставке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в академии «Фотографика» открылась коллективная выставка «Ориентирование на местности»: там представлены работы новосибирского фотографа Влада Некрасова из серии «Типология русской дачи».



Влад Некрасов снял свою серию в подмосковном городе Дубне в июле этого года — там он учился в «Летней школе» «Русского Репортера» в мастерской-резиденции «Проектная фотография».



— Мне важно было раскрыть феномен дачи. Потому что это культурное явление присуще только нам. В других западно-европейских странах такого понятия нет, есть понятие загородного дома — участка, куда люди приезжают отдыхать. У нас дача — это невероятная работа, пахалово, куда люди приезжают и устают ещё больше, но в то же время отдыхают. Также мне хотелось, чтобы это явление [дача] осталось на носителях, на фотографии, чтобы сохранить это как историческую память. Возможно, когда-нибудь это станет неким документом, — рассказал корреспонденту НГС фотограф.