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Культура

Проект новосибирского фотографа о русских дачах показали на выставке в Санкт-Петербурге

В своих фотографиях он пытался показать характер лопат и хозяйственных перчаток

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Выставка будет работать до 28 декабря

Выставка будет работать до 28 декабря

В Санкт-Петербурге в академии «Фотографика» открылась коллективная выставка «Ориентирование на местности»: там представлены работы новосибирского фотографа Влада Некрасова из серии «Типология русской дачи». 

Влад Некрасов снял свою серию в подмосковном городе Дубне в июле этого года — там он учился в «Летней школе» «Русского Репортера» в мастерской-резиденции «Проектная фотография».

— Мне важно было раскрыть феномен дачи. Потому что это культурное явление присуще только нам. В других западно-европейских странах такого понятия нет, есть понятие загородного дома — участка, куда люди приезжают отдыхать. У нас дача — это невероятная работа, пахалово, куда люди приезжают и устают ещё больше, но в то же время отдыхают. Также мне хотелось, чтобы это явление [дача] осталось на носителях, на фотографии, чтобы сохранить это как историческую память. Возможно, когда-нибудь это станет неким документом, — рассказал корреспонденту НГС фотограф.

Особое внимание фотограф уделял дачным предметам

Особое внимание фотограф уделял дачным предметам

Влад Некрасов вдохновился работами немецких фотографов Бернда и Хиллы Бехер. Это пара фотохудожников, которые жили в Германии в начале XX века и снимали промышленные объекты, предприятия индустрии и другие урбанистические постройки, «катологизировали» немецкую архитектуру того времени. 

— Я не показываю человека напрямую. Я хожу по дачам, прошусь поснимать, разговариваю с людьми, но не показываю персоны. Вместо персоны у меня выступают их вещи, объекты, которыми они постоянно пользуются. Это их дома, инструменты, которыми они возделывают землю, перчатки, которые пачкаются и становятся фактурными и тоже в себе несут некую историю. Это лопаты, которые можно рассматривать часами, — у них морщины, характер. Есть лопаты грустные, веселые, задумчивые. Все это я старался показать, — поделился художник.

По словам Влада Некрасова, со временем проект ждут концептуальные и географические изменения. Так, первая часть серии была снята в Московской области, вторую фотограф хочет снять в родном Новосибирске, а третью — на Дальнем Востоке, чтобы «охватить» всю страну.

Фотограф с вниманием относится к русским традициям. 

Прошлой осенью работы фотографа выставляли в Эрмитаже. Тогда Влад Некрасов представлял работы из серии «Хайдаркен. Провинция жизни», которые снял в Киргизии в 2016 году.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Фото пользователя
10 ноя 2019 в 22:35

Сейчас на дачах уже никто и не "пашет". Сейчас дачи превратились в место для семейного воскресного отдыха. У всех сейчас в приоритете бани, лужайки, качели, бассейны, мангалы, клумбы с цветами, красивые кустарники, дорожки - можно много дачных забав новосибирцев перечислить. Невыгодно сейчас "пахать" на дачах с лопатой. Не окупаются сейчас расходы на грядках с тем, что там выращивается. Дешевле в магазине ягоды и овощи купить. Выгодней.

с богаткова
10 ноя 2019 в 22:20

Наши люди перчатками не пользуются.

Фото пользователя
10 ноя 2019 в 22:19

У меня нет времени копаться в огороде, поэтому хозяйством в Плотниково заведует специально обученный человек.