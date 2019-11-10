Проект новосибирского фотографа о русских дачах показали на выставке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в академии «Фотографика» открылась коллективная выставка «Ориентирование на местности»: там представлены работы новосибирского фотографа Влада Некрасова из серии «Типология русской дачи».
Влад Некрасов снял свою серию в подмосковном городе Дубне в июле этого года — там он учился в «Летней школе» «Русского Репортера» в мастерской-резиденции «Проектная фотография».
— Мне важно было раскрыть феномен дачи. Потому что это культурное явление присуще только нам. В других западно-европейских странах такого понятия нет, есть понятие загородного дома — участка, куда люди приезжают отдыхать. У нас дача — это невероятная работа, пахалово, куда люди приезжают и устают ещё больше, но в то же время отдыхают. Также мне хотелось, чтобы это явление [дача] осталось на носителях, на фотографии, чтобы сохранить это как историческую память. Возможно, когда-нибудь это станет неким документом, — рассказал корреспонденту НГС фотограф.
Влад Некрасов вдохновился работами немецких фотографов Бернда и Хиллы Бехер. Это пара фотохудожников, которые жили в Германии в начале XX века и снимали промышленные объекты, предприятия индустрии и другие урбанистические постройки, «катологизировали» немецкую архитектуру того времени.
— Я не показываю человека напрямую. Я хожу по дачам, прошусь поснимать, разговариваю с людьми, но не показываю персоны. Вместо персоны у меня выступают их вещи, объекты, которыми они постоянно пользуются. Это их дома, инструменты, которыми они возделывают землю, перчатки, которые пачкаются и становятся фактурными и тоже в себе несут некую историю. Это лопаты, которые можно рассматривать часами, — у них морщины, характер. Есть лопаты грустные, веселые, задумчивые. Все это я старался показать, — поделился художник.
По словам Влада Некрасова, со временем проект ждут концептуальные и географические изменения. Так, первая часть серии была снята в Московской области, вторую фотограф хочет снять в родном Новосибирске, а третью — на Дальнем Востоке, чтобы «охватить» всю страну.
Фотограф с вниманием относится к русским традициям.
Прошлой осенью работы фотографа выставляли в Эрмитаже. Тогда Влад Некрасов представлял работы из серии «Хайдаркен. Провинция жизни», которые снял в Киргизии в 2016 году.