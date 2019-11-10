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На Красном проспекте «Лэнд Крузер Прадо» запутался в троллейбусных проводах

Внедорожник наехал на оборвавшиеся провода и протащил их 100 метров

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Внедорожник наехал на провода

Внедорожник наехал на провода

В Новосибирске на Красном проспекте в районе дома 75 внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо» наехал на оборвавшиеся троллейбусные провода, намотал их на колесо и проехал так около 100 метров. 

Пострадавших в инциденте нет

Пострадавших в инциденте нет

— При движении в сторону центра. Троллейбус двигался по Красному проспекту, штанга вышла из оцепления и оборвала провода. Рядом проезжал автомобиль «Тойота», совершил наезд на эти провода, зацепил их и протащил метров 100. Пострадавших нет, — сообщил в редакцию НГС читатель Дмитрий.

Движение троллейбусов по Красному остановилось

Движение троллейбусов по Красному остановилось

Обрыв проводов повлек за собой остановку движения троллейбусов по Красному проспекту. 

— Провод оборвали, да. Сейчас починят и пойдут. Еще ремонтируют, работает там контактная вышка, — уточнили в диспетчерской новосибирского «Горэлектротранспорта». 

Сегодня рано утром произошел другой инцидент с электрическим транспортом — на площади Сибиряков-Гвардейцев в трамвай врезалась легковушка KIA

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КОММЕНТАРИИ (18)

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10 ноя 2019 в 18:58

Надо было вызывать ЧОП, у нас есть диэлектрические перчатки, могли бы распутать провода.

с богаткова
10 ноя 2019 в 18:59

В любых непонятных ситуациях вызывайте чоп. Все наши сотрудники разносторонне развитые личности и всегда помогут.

Сергей
10 ноя 2019 в 19:27

Опять левый руль.Сколько же из за них проблем.Пора их запрещать полностью.Вечно из за их слепошарости -ДТП.Обзора нет-не увидеть провода.Я на правом всегда вижу все!!!