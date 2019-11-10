На Красном проспекте «Лэнд Крузер Прадо» запутался в троллейбусных проводах

В Новосибирске на Красном проспекте в районе дома 75 внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо» наехал на оборвавшиеся троллейбусные провода, намотал их на колесо и проехал так около 100 метров.

Пострадавших в инциденте нет

— При движении в сторону центра. Троллейбус двигался по Красному проспекту, штанга вышла из оцепления и оборвала провода. Рядом проезжал автомобиль «Тойота», совершил наезд на эти провода, зацепил их и протащил метров 100. Пострадавших нет, — сообщил в редакцию НГС читатель Дмитрий.

Обрыв проводов повлек за собой остановку движения троллейбусов по Красному проспекту.

— Провод оборвали, да. Сейчас починят и пойдут. Еще ремонтируют, работает там контактная вышка, — уточнили в диспетчерской новосибирского «Горэлектротранспорта».

Сегодня рано утром произошел другой инцидент с электрическим транспортом — на площади Сибиряков-Гвардейцев в трамвай врезалась легковушка KIA.