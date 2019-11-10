Арестован новосибирский педофил, который добавлялся в друзья к девочкам в соцсети «ВКонтакте»

22-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в педофилии, доставили в город Волгоград и взяли под арест. Следствие считает, что молодой человек с помощью фейкового аккаунта «ВКонтакте» от лица участницы шоу «Голос» получил интимные фотографии 20 девочек со всей страны.



— Волгоградские следователи в конце октября задержали в Новосибирске 22-летнего мужчину по подозрению в «действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», — сообщили нашим коллегам из V1.RU в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Ранее с заявлением в правоохранительные органы обратился отец 10-летней волгоградки, рассказавший о развращении своей дочери через социальную сеть «ВКонтакте» неизвестным лицом.

