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Криминал

Арестован новосибирский педофил, который добавлялся в друзья к девочкам в соцсети «ВКонтакте»

Подозреваемый от лица победительницы шоу «Голос» просил прислать интимные фото

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Подозрительную переписку заметил отец девочки

Подозрительную переписку заметил отец девочки

22-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в педофилии, доставили в город Волгоград и взяли под арест. Следствие считает, что молодой человек с помощью фейкового аккаунта «ВКонтакте» от лица участницы шоу «Голос» получил интимные фотографии 20 девочек со всей страны.

— Волгоградские следователи в конце октября задержали в Новосибирске 22-летнего мужчину по подозрению в «действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», — сообщили нашим коллегам из V1.RU в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Ранее с заявлением в правоохранительные органы обратился отец 10-летней волгоградки, рассказавший о развращении своей дочери через социальную сеть «ВКонтакте» неизвестным лицом.

Подозреваемый добавлялся к девочкам в друзья от имени победительницы телепроекта «Голос.Дети 2014» Алисы Кожикиной, после чего просил прислать интимные фотографии. Впоследствии эти фото были найдены в ноутбуке и смартфоне задержанного. Сообщается, что свою вину новосибирец признал, ему грозит до 12 лет лишения свободы. 

В сентябре в Первомайском районе Новосибирска местные жители пожаловались в полицию на некую молодую пару, которая заманивала детей к себе домой. 

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КОММЕНТАРИИ (49)

Жеж
10 ноя 2019 в 16:19

А ваши девочки как воспитанны, если они сами сами рады не только знакомиться,но и сразу общаться,посылать свои обнаженные фото и даже встречаться с мужиками для таких дел не смотря на их возрас ? Возникает вопрос, все ли девочки не так невинны,как это преподносят...?

Дмитрий
10 ноя 2019 в 16:14

Метя тошнит от фотографий голых девушек. Я сразу вижу как они состарятся и превратятся в обвисших бабулек. Как у них сгорбится спина и выпадут зубы. Я начинаю чуствовать как они будут пахнуть в старости.😎

Гость
10 ноя 2019 в 16:12

Какие к черту до 12 лет?Пожизненное ему!