Арестован новосибирский педофил, который добавлялся в друзья к девочкам в соцсети «ВКонтакте»

22-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в педофилии, доставили в город Волгоград и взяли под арест. Следствие считает, что молодой человек с помощью фейкового аккаунта «ВКонтакте» от лица участницы шоу «Голос» получил интимные фотографии 20 девочек со всей страны.
— Волгоградские следователи в конце октября задержали в Новосибирске 22-летнего мужчину по подозрению в «действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», — сообщили нашим коллегам из V1.RU в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Ранее с заявлением в правоохранительные органы обратился отец 10-летней волгоградки, рассказавший о развращении своей дочери через социальную сеть «ВКонтакте» неизвестным лицом.
Подозреваемый добавлялся к девочкам в друзья от имени победительницы телепроекта «Голос.Дети 2014» Алисы Кожикиной, после чего просил прислать интимные фотографии. Впоследствии эти фото были найдены в ноутбуке и смартфоне задержанного. Сообщается, что свою вину новосибирец признал, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В сентябре в Первомайском районе Новосибирска местные жители пожаловались в полицию на некую молодую пару, которая заманивала детей к себе домой.