Мужчина, стрелявший в школьника в костюме разбойника, теперь сам захотел наказать подростка

После нападения школьник некоторое время находился в больнице Фото: Карина, читательница НГС

Мужчина, стрелявший в школьника в костюме разбойника, захотел привлечь подростка к ответственности за побои — об этом сообщила мама мальчика. Сама она узнала об этом от комиссии по делам несовершеннолетних. Женщина возмущена тем, что действия её сына рассматриваются как нападение, а не самозащита.

Всё это она узнала уже после того, как суд вынес обвинительный приговор 29-летнему Сергею Рощупкину — в сентябре его обязали выплатить 70 тысяч компенсации (семья пострадавшего мальчика подавала иск на 170 тысяч) и приговорили к четырем месяцам исправительных работ. Сам же инцидент произошёл 8 июня, когда 15-летний школьник возвращался с фестиваля ZNAKI. Возле дома его остановил мужчина, которому не понравился внешний вид подростка — костюм разбойника Dismas из игры Darkest Dungeon. После словесной перепалки и небольшой потасовки мужчина выстрелил в школьника. Из-за ранения предплечья мальчику сделали операцию.

— Но дело ещё не закончилось. Суд вынес решение. Из-за того что мои юристы не сработали должным образом, обжаловать приговор не успели: решение суда осталось тем же, исполнительный лист уже у судебных приставов. Но дело в том, что Рощупкин всё никак не может успокоиться. Следственный комитет выделил отдельное производство из-за побоев, из-за того, что Рощупкин нанёс моему сыну два удара в спину. Это всё ушло в полицию, но так и умерло. Недавно я узнала, что это всё не умерло, а продолжает жить, — рассказала Карина, мама школьника.

Комиссия по делам несовершеннолетних известила женщину о том, что её сын привлечён к административной ответственности за нанесение ударов Рощупкину.

— За нападение, будем так говорить. Полиция квалифицировала это не как самозащиту, а как преступление. Поскольку он не достиг возраста административной ответственности, дело передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Я возмущена до глубины души: человек стрелял в моего ребёнка и тут же пишет заявление на него. Не в контексте этого дела, а как будто это произошло по-другому: шёл ребёнок и вдруг напал. То есть извратили как могли эти обстоятельства. Полиция не разобралась, не рассмотрела это дело как следует, в итоге было принято неверное решение. Сейчас я написала заявление в прокуратуру (копия документа есть в редакции. — Прим. ред.). Я считаю, что это незаконно, права моего ребёнка нарушены.

