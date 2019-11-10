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Криминал
Дело подстреленного школьника
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Мужчина, стрелявший в школьника в костюме разбойника, теперь сам захотел наказать подростка

Он написал заявление с просьбой привлечь подростка к административной ответственности за побои

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После нападения школьник некоторое время находился в больнице&nbsp;

После нападения школьник некоторое время находился в больнице 

Мужчина, стрелявший в школьника в костюме разбойника, захотел привлечь подростка к ответственности за побои — об этом сообщила мама мальчика. Сама она узнала об этом от комиссии по делам несовершеннолетних. Женщина возмущена тем, что действия её сына рассматриваются как нападение, а не самозащита. 

Всё это она узнала уже после того, как суд вынес обвинительный приговор 29-летнему Сергею Рощупкину — в сентябре его обязали выплатить 70 тысяч компенсации (семья пострадавшего мальчика подавала иск на 170 тысяч) и приговорили к четырем месяцам исправительных работ. Сам же инцидент произошёл 8 июня, когда 15-летний школьник возвращался с фестиваля ZNAKI. Возле дома его остановил мужчина, которому не понравился внешний вид подростка — костюм разбойника Dismas из игры Darkest Dungeon. После словесной перепалки и небольшой потасовки мужчина выстрелил в школьника. Из-за ранения предплечья мальчику сделали операцию.

— Но дело ещё не закончилось. Суд вынес решение. Из-за того что мои юристы не сработали должным образом, обжаловать приговор не успели: решение суда осталось тем же, исполнительный лист уже у судебных приставов. Но дело в том, что Рощупкин всё никак не может успокоиться. Следственный комитет выделил отдельное производство из-за побоев, из-за того, что Рощупкин нанёс моему сыну два удара в спину. Это всё ушло в полицию, но так и умерло. Недавно я узнала, что это всё не умерло, а продолжает жить, — рассказала Карина, мама школьника.

Комиссия по делам несовершеннолетних известила женщину о том, что её сын привлечён к административной ответственности за нанесение ударов Рощупкину.

— За нападение, будем так говорить. Полиция квалифицировала это не как самозащиту, а как преступление. Поскольку он не достиг возраста административной ответственности, дело передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Я возмущена до глубины души: человек стрелял в моего ребёнка и тут же пишет заявление на него. Не в контексте этого дела, а как будто это произошло по-другому: шёл ребёнок и вдруг напал. То есть извратили как могли эти обстоятельства. Полиция не разобралась, не рассмотрела это дело как следует, в итоге было принято неверное решение. Сейчас я написала заявление в прокуратуру (копия документа есть в редакции. — Прим. ред.). Я считаю, что это незаконно, права моего ребёнка нарушены.

Она добавила, что им отказали в возбуждении дела по факту побоев, а вот Рощупкин написал встречное заявление.

— Он там интерпретирует всё так, что на него напали и он там чуть ли не умер. Но после этого резво бегал с оружием. Чего он хочет добиться — я не знаю. Наверное, денег с нас содрать, чтобы не платить нам, или чтобы мировая была. Меня возмущает эта наглость, — заметила мама школьника.

Журналист НГС написал запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать эту ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее мама школьника рассказывала НГС о том, что ребёнку понадобилась помощь психотерапевта.

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КОММЕНТАРИИ (13)

западло Точняк
10 ноя 2019 в 15:19
+4 −4

Оставь ребенка в покое.Все никак не угомонишся.

Пеший Ход
10 ноя 2019 в 15:23
+3 −2

Вспоминается выражение: докопался пьяный до радио.

Фото пользователя
10 ноя 2019 в 15:22
+3 −2

Это был петушиный поступок со стороны мальчика... Одеться в такой костюм... Не зря наказал бездельника...