В Новосибирске пропала женщина — ушла из дома на ОбьГЭС и не вернулась

В Новосибирске полиция ищет пропавшую 78-летнюю жительницу Советского района (ОбьГЭС), которая 9 ноября около 15:00 вышла из дома 47 по улице Гидромонтажной. До настоящего времени о её судьбе ничего не известно.
— Устанавливается местонахождение Туниной Валентины Александровны 28.02.1941 года рождения. Приметы пропавшей: на вид около 78 лет, рост — 168 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы окрашены в светлый цвет, сделана химическая завивка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Уточняется, что женщина была одета в пальто с капюшоном черного цвета с цветочным рисунком, ботинки черного цвета с меховой опушкой, брюки черного цвета, свитер коричневого цвета с рисунком белого цвета, с собой имела женскую сумку черного цвета. Розыском пропавшей занимается отделом полиции
Самая громкая история последнего времени с розыском пропавшего человека закончилась в Новосибирске трагически — исчезнувшую Наталью Устинову, которая собиралась покупать автомобиль, нашли мёртвой.
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