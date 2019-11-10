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В Новосибирске пропала женщина — ушла из дома на ОбьГЭС и не вернулась

Полиция просит помочь найти исчезнувшую пенсионерку

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Полиция ищет жительницу Советского района

Полиция ищет жительницу Советского района

В Новосибирске полиция ищет пропавшую 78-летнюю жительницу Советского района (ОбьГЭС), которая 9 ноября около 15:00 вышла из дома 47 по улице Гидромонтажной. До настоящего времени о её судьбе ничего не известно. 

— Устанавливается местонахождение Туниной Валентины Александровны 28.02.1941 года рождения. Приметы пропавшей: на вид около 78 лет, рост — 168 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы окрашены в светлый цвет, сделана химическая завивка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области. 

Уточняется, что женщина была одета в пальто с капюшоном черного цвета с цветочным рисунком, ботинки черного цвета с меховой опушкой, брюки черного цвета, свитер коричневого цвета с рисунком белого цвета, с собой имела женскую сумку черного цвета. Розыском пропавшей занимается отделом полиции № 10 «Советский». 

Самая громкая история последнего времени с розыском пропавшего человека закончилась в Новосибирске трагически — исчезнувшую Наталью Устинову, которая собиралась покупать автомобиль, нашли мёртвой.

Если вы знаете что-либо о пропавшей, сообщайте нам на редакционный WhatsApp, в Telegram или Viber по номеру +7 923 157–00–00, а также на нашу редакционную почту news@ngs.ru.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Точняк
10 ноя 2019 в 14:03

Наверно,у Павла2016 гостит)))

Гость
10 ноя 2019 в 14:05

Таким бабушкам нужно выдавать смарт-часы или GPS-трекеры,чтобы в случае потери легко найти.Или родственикам копейка важнее?

Фото пользователя
10 ноя 2019 в 14:03

Учитывая возраст и другие факторы - нужно искать. Это не малолетка или какая-нибудь гуляка РСП, которые сами возвращаются.