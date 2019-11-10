В Новосибирске пропала женщина — ушла из дома на ОбьГЭС и не вернулась

В Новосибирске полиция ищет пропавшую 78-летнюю жительницу Советского района (ОбьГЭС), которая 9 ноября около 15:00 вышла из дома 47 по улице Гидромонтажной. До настоящего времени о её судьбе ничего не известно.

— Устанавливается местонахождение Туниной Валентины Александровны 28.02.1941 года рождения. Приметы пропавшей: на вид около 78 лет, рост — 168 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы окрашены в светлый цвет, сделана химическая завивка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.