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Новосибирские водители начали ставить себе новые госномера необычной формы

Владельцы праворульных авто могут заказать себе новые «квадратные» госномера

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Новые номера для японских авто

Новые номера для японских авто

На новосибирских автомобилях начали появляться государственные номера нового образца — «квадратные» номерные знаки ставят в частности на японские праворульные машины, у которых площадка под номер на заднем бампере (или багажной крышке) имеет соответствующую форуму. 

Выдача новых госномеров происходит по желанию владельца, который заказывает эти номера в уполномоченных компаниях, занимающихся изготовлением дубликатных номерных знаков. 

— Их могут выдавать. Их не выдает ГИБДД — по заявлению владельцев [авто] они идут в стороннюю организацию, которая по ГОСТу изготавливает эти госномера, — уточнил инспектор отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Новые стандарты на автомобильные номера вступили в силу с 1 января 2019 года — появилось целых 10 новых видов номеров. В их числе «квадратные» знаки на японские и американские машины, номера для ретроавтомобилей и спортивных авто, уменьшенные номера для мотоциклов, знаки для мопедов и квадрациклов. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте о самых бессмысленных улицах Новосибирска, которые никуда не ведут и где никогда нет пробок.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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10 ноя 2019 в 14:45

Праворульные вообще надо запретить