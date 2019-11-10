Новосибирские водители начали ставить себе новые госномера необычной формы

На новосибирских автомобилях начали появляться государственные номера нового образца — «квадратные» номерные знаки ставят в частности на японские праворульные машины, у которых площадка под номер на заднем бампере (или багажной крышке) имеет соответствующую форуму.
Выдача новых госномеров происходит по желанию владельца, который заказывает эти номера в уполномоченных компаниях, занимающихся изготовлением дубликатных номерных знаков.
— Их могут выдавать. Их не выдает ГИБДД — по заявлению владельцев [авто] они идут в стороннюю организацию, которая по ГОСТу изготавливает эти госномера, — уточнил инспектор отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Новые стандарты на автомобильные номера вступили в силу с 1 января 2019 года — появилось целых 10 новых видов номеров. В их числе «квадратные» знаки на японские и американские машины, номера для ретроавтомобилей и спортивных авто, уменьшенные номера для мотоциклов, знаки для мопедов и квадрациклов.
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