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Дороги и транспорт

Новосибирские улицы начали поливать химией и посыпать каменной крошкой

Дороги обрабатывают отсевом горных пород и реагентами

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Улицы, посыпанные крошкой, остаются сухими

Улицы, посыпанные крошкой, остаются сухими

В Новосибирске с установлением снежного покрова и резким понижением температур дорожники начали обрабатывать улицы отсевом горных пород и химическими реагентами. 

Крупную крошку сыпят на проезжую часть на периферийных улицах, а центральные магистрали обрабатывают реагентом «Бионорд». Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что в этом году не будут использовать песко-соляную смесь (от которой потом много пыли). 

— Заготовлена смесь из отсева горных пород — 81 тысяча тонн (из планируемых 90 тысяч тонн), а также твердый реагент «Бионорд» — 3 тысячи тонн, который хорошо зарекомендовал себя в прошлом году при самых низких температурах. Кроме того, впервые планируется применить жидкий двухфазный реагент, — уточнили в пресс-центре мэрии. 

После реагентов дороги тают и блестят на солнце

После реагентов дороги тают и блестят на солнце

Улицы, посыпанные отсевом, остаются сухими, а те дороги, где используется реагент, начинают таять даже при температуре –15 градусов. 

Начало ноября в этом году выдалось сравнительно теплым, а снежный покров установился только 9 ноября. НГС вспомнил, какой свирепствовал мороз и сколько было снега в эти дни в разные годы

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КОММЕНТАРИИ (25)

Гость
10 ноя 2019 в 13:09
+6 −1

Отсев горных пород, вещь отличная.Особенно для владельцев карьеров.Раньше его не знали куда девать, так как такая фигня нигде не...

Ворк Ворк Ворк
10 ноя 2019 в 13:09
+6 −0

Городские власти хотят чтоб у нас было как в столице? Чтоб машины гнили, чтоб люди боялись с домашними животными пройтись по...

Qwerty
10 ноя 2019 в 13:13
+5 −0

Заметил, спасибо. Вся машина в этом "добре" уже