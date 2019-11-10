Новосибирские улицы начали поливать химией и посыпать каменной крошкой

В Новосибирске с установлением снежного покрова и резким понижением температур дорожники начали обрабатывать улицы отсевом горных пород и химическими реагентами.

Крупную крошку сыпят на проезжую часть на периферийных улицах, а центральные магистрали обрабатывают реагентом «Бионорд». Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что в этом году не будут использовать песко-соляную смесь (от которой потом много пыли).

— Заготовлена смесь из отсева горных пород — 81 тысяча тонн (из планируемых 90 тысяч тонн), а также твердый реагент «Бионорд» — 3 тысячи тонн, который хорошо зарекомендовал себя в прошлом году при самых низких температурах. Кроме того, впервые планируется применить жидкий двухфазный реагент, — уточнили в пресс-центре мэрии.

