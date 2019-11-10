Первые жертвы гололёда: водитель KIA на скользкой дороге залетел под трамвай

Сегодня ранним утром в Новосибирске на площади Сибиряков-Гвардейцев произошло столкновение легковой KIA и трамвая. Как сообщил читатель НГС Юрий, автомобиль врезался во впередиидущий трамвай на скользком покрытии.
— Гололед, по трамвайным путям машину понесло. Водитель не справился с рулевым управлением, — добавил читатель.
По словам очевидца, водитель машины не пострадал. Сам автомобиль KIA получил серьезные повреждения переднего бампера, капота, крыльев, элементов подкапотного пространства.
Накануне, вечером в субботу, на улице Немировича-Данченко под колесами Toyota Camry погиб мужчина, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Когда в Новосибирск придут морозы под -20 — читайте в прогнозе синоптиков (ждать осталось совсем недолго).