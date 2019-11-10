Первые жертвы гололёда: водитель KIA на скользкой дороге залетел под трамвай

Сегодня ранним утром в Новосибирске на площади Сибиряков-Гвардейцев произошло столкновение легковой KIA и трамвая. Как сообщил читатель НГС Юрий, автомобиль врезался во впередиидущий трамвай на скользком покрытии.

— Гололед, по трамвайным путям машину понесло. Водитель не справился с рулевым управлением, — добавил читатель.