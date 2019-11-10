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Происшествия

Первые жертвы гололёда: водитель KIA на скользкой дороге залетел под трамвай

В аварии никто не пострадал, но машине потребуется серьезный ремонт

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KIA залетела под трамвай

KIA залетела под трамвай

Сегодня ранним утром в Новосибирске на площади Сибиряков-Гвардейцев произошло столкновение легковой KIA и трамвая. Как сообщил читатель НГС Юрий, автомобиль врезался во впередиидущий трамвай на скользком покрытии.

— Гололед, по трамвайным путям машину понесло. Водитель не справился с рулевым управлением, — добавил читатель. 

У машины повреждена передняя часть

У машины повреждена передняя часть

По словам очевидца, водитель машины не пострадал. Сам автомобиль KIA получил серьезные повреждения переднего бампера, капота, крыльев, элементов подкапотного пространства. 

Накануне, вечером в субботу, на улице Немировича-Данченко под колесами Toyota Camry погиб мужчина, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Когда в Новосибирск придут морозы под -20 — читайте в прогнозе синоптиков (ждать осталось совсем недолго).

 

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КОММЕНТАРИИ (35)

Фото пользователя
10 ноя 2019 в 12:27
+15 −2

То есть первый раз ведроводитель увидел гололед и обязательно в выходной день при пустой дороге надо было ехать по трамвайным...

10 ноя 2019 в 12:22
+15 −2

И снова гололёд, никогда такого не было и вот опять. Просто кто то ездить не умеет, ну не всем это дано, и тогда гололёд, не...

Фото пользователя
10 ноя 2019 в 12:17
+11 −2

Где фотка водителя, который залетел под трамвай?