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Развлечения

Максим Галкин в Новосибирске заявил, что его «достало» центральное телевидение

Юморист рассказал о цензуре на ТВ и высмеял передачу Первого канала

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Галкин раскритиковал российское ТВ

Галкин раскритиковал российское ТВ

Юморист Максим Галкин во время концерта в Новосибирске рассказал со сцены, что центральные телеканалы работают в условиях цензуры. Запись этого выступления Галкина появилась на сервисе Youtube.com. 

Запись канала «Говорит Москва»

— Сейчас у нас есть цензура, не всё можно говорить с телевизионного экрана. Ну я их понимаю, потому что, знаете, сейчас такая обстановка, сложная. Нам рассказывают про Украину, все время рассказывают про Украину, меня уже так это достало, я же не в Украине живу, что вы мне всё время про неё рассказываете. Вы про нас расскажите. Такое ощущение, что у нас все наладилось, — заявил юморист.

В частности, Максим Галкин раскритиковал программу «Время покажет», выходящую на Первом канале. В целом, по словам артиста, на российское телевидение вернулись «советские времена в худшем смысле этого слова».

Ранее мы рассказывали, что европейский канал «Евроньюс» показал сюжет о новосибирском Музее Смерти

А вас «достало» российское ТВ?

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    КОММЕНТАРИИ (94)

    Гость
    10 ноя 2019 в 11:38
    +43 −1

    Ну Америку он не открыл,щас даже бабушки это понимают.Целыми днями Украина,Сирия и злая Америка.Можно месяц не включать,потом...

    блондинка
    10 ноя 2019 в 11:30
    +22 −10

    Максим молодец. Казалось бы, живет в "шоколаде", можно было бы и не перечить официальной власти и ТВ. Но он красавчик, не боится...

    Я не робот
    10 ноя 2019 в 11:29
    +16 −14

    Ну да, хайпит, бабку то надо содержать.