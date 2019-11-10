Максим Галкин в Новосибирске заявил, что его «достало» центральное телевидение

Юморист Максим Галкин во время концерта в Новосибирске рассказал со сцены, что центральные телеканалы работают в условиях цензуры. Запись этого выступления Галкина появилась на сервисе Youtube.com.

— Сейчас у нас есть цензура, не всё можно говорить с телевизионного экрана. Ну я их понимаю, потому что, знаете, сейчас такая обстановка, сложная. Нам рассказывают про Украину, все время рассказывают про Украину, меня уже так это достало, я же не в Украине живу, что вы мне всё время про неё рассказываете. Вы про нас расскажите. Такое ощущение, что у нас все наладилось, — заявил юморист.

В частности, Максим Галкин раскритиковал программу «Время покажет», выходящую на Первом канале. В целом, по словам артиста, на российское телевидение вернулись «советские времена в худшем смысле этого слова».

Ранее мы рассказывали, что европейский канал «Евроньюс» показал сюжет о новосибирском Музее Смерти.