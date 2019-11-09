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В Кировском районе мужчина погиб под колёсами иномарки

Он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода

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Мужчина погиб на месте

Мужчина погиб на месте

Поздно вечером в субботу, 9 ноября, в Кировском районе Новосибирска иномарка сбила пешехода, который переходил дорогу.

«Водитель 1980 года рождения на автомобиле Toyota Camry двигался по улице Немировича-Данченко со стороны Октябрьского моста в сторону улицы Ватутина. В пути следования у дома 145 по улице Немировича-Данченко совершил наезд на пешехода предположительно лет 40, который получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в ГИБДД инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.

Он также уточнил, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

В ГИБДД напоминают, что дети и взрослые должны иметь светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметными на дороге в тёмное время суток. Водителям, приближающиеся к пешеходным переходам, необходимо снижать скорость и убедиться в безопасности проезда.

Вчера утром пешеход попал под колёса Mitsubishi в Первомайском районе.

Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.

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