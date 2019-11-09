Пятая победа подряд: новосибирский «Локомотив» обыграл команду из Нижегородской области

Вечером в субботу, 9 ноября, в домашнем матче чемпионата России «Суперлига Париматч» волейболисты новосибирского клуба «Локомотив» обыграли команду из Нижегородской области.
— Было сложно, но мы это сделали — «Локомотив» обыграл АСК из Нижегородской области и оформил пятую победу подряд в матчах xемпионата России! Константин Бакун вновь стал самым результативным игроком нашей команды, на его счету 17 очков! Сергей Савин принес 13 очков, а Алексей Родичев — 10, — сообщает пресс-служба клуба на официальной странице во «ВКонтакте».
Новосибирцы обыграли соперников в трёх из четырёх сетов (25:23, 25:20, 23:25, 25:20). Игра закончилась со счётом 3:1.
Для «Локомотива» это уже пятая победа подряд. В минувшую среду новосибирская команда обыграла кемеровский «Кузбасс».