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Пятая победа подряд: новосибирский «Локомотив» обыграл команду из Нижегородской области

Игра закончилась со счётом 3:1

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Пока команда выступает без поражений

Пока команда выступает без поражений

Вечером в субботу, 9 ноября, в домашнем матче чемпионата России «Суперлига Париматч» волейболисты новосибирского клуба «Локомотив» обыграли команду из Нижегородской области.

— Было сложно, но мы это сделали — «Локомотив» обыграл АСК из Нижегородской области и оформил пятую победу подряд в матчах xемпионата России! Константин Бакун вновь стал самым результативным игроком нашей команды, на его счету 17 очков! Сергей Савин принес 13 очков, а Алексей Родичев — 10, — сообщает пресс-служба клуба на официальной странице во «ВКонтакте».

Новосибирцы обыграли соперников в трёх из четырёх сетов (25:23, 25:20, 23:25, 25:20). Игра закончилась со счётом 3:1.

Для «Локомотива» это уже пятая победа подряд. В минувшую среду новосибирская команда обыграла кемеровский «Кузбасс».

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КОММЕНТАРИИ (7)

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9 ноя 2019 в 22:56

Поставил на точный счет и выиграл, отдам эти деньги наиболее ответственному и старательному сотруднику моего ЧОПа по итогам года. У каждого из вас есть шанс.

9 ноя 2019 в 23:47

Молодцы, новосибирские волейболисты!

И ещё.
В голове один мотив- чемпион- Локомотив!!!!!!!!!!!