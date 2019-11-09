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Происшествия

В Октябрьском районе взорвался газовый баллон в загоревшемся доме

Очевидцы сообщают, что в нём никто не жил

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Информации о пострадавших в пожаре нет

Информации о пострадавших в пожаре нет

Вечером в субботу, 9 ноября, в частном секторе Октябрьского района Новосибирска по адресу: Московская, 80 загорелся заброшенный дом.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, пожар произошёл на площади 80 квадратных метров. От огня обрушилась крыша строения, а также взорвался газовый баллон. Информации о пострадавших пока нет.

Информация о возгорании поступила дежурному службы 112 в 21:03. «Горят постройки, возможно, дом», — сообщил звонивший.

Если вы стали очевидцем этого пожара, сделали фото или видео с места или знаете подробности случившегося, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Вчера в Венгеровском районе загорелся частный дом — в пожаре погибли два маленьких ребёнка.

Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.

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КОММЕНТАРИИ (13)

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9 ноя 2019 в 22:55
+2 −0

Стабильность и достаток проникают уже в самые низкие слои общества. Так газовым оборудованием уже обзаводятся люди без...

с богаткова
9 ноя 2019 в 22:17
+0 −2

На богаткова все спокойно, держу под контролем.

Фото пользователя
9 ноя 2019 в 22:15
+0 −2

Сейчас уточняю на какой улице произошло.