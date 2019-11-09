В Октябрьском районе взорвался газовый баллон в загоревшемся доме

Вечером в субботу, 9 ноября, в частном секторе Октябрьского района Новосибирска по адресу: Московская, 80 загорелся заброшенный дом.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, пожар произошёл на площади 80 квадратных метров. От огня обрушилась крыша строения, а также взорвался газовый баллон. Информации о пострадавших пока нет.
Информация о возгорании поступила дежурному службы 112 в 21:03. «Горят постройки, возможно, дом», — сообщил звонивший.
Если вы стали очевидцем этого пожара, сделали фото или видео с места или знаете подробности случившегося, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).
Вчера в Венгеровском районе загорелся частный дом — в пожаре погибли два маленьких ребёнка.
Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.