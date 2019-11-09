В Советском районе больше тысячи домов с утра сидят без электричества

В субботу, 9 ноября, в Советском районе Новосибирска целый посёлок остался без света. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

«Поселок Плановый. Отключено электричество с 4 утра. В аварийной службе обещают весь день подачу через 1–2 часа, но по факту электричества нет практически во всем посёлке. На улице минус, и обещают дальнейшее понижение. Практически у всех газовые котлы с циркуляционными насосами, которым необходимо электричество. А его нет. У кого были резервные источники питания, то уже разрядились. В домах холод», — написал он.