9 ноября суббота
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 63.73
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 63.73
eur 70.42

Все новости

Все новости
Мой дом

В Советском районе больше тысячи домов с утра сидят без электричества

Свет есть на улицах, но не в домах

Поделиться

844
10 Обсудить
Из-за отсутствия электричества в домах нет отопления

Из-за отсутствия электричества в домах нет отопления

В субботу, 9 ноября, в Советском районе Новосибирска целый посёлок остался без света. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

«Поселок Плановый. Отключено электричество с 4 утра. В аварийной службе обещают весь день подачу через 1–2 часа, но по факту электричества нет практически во всем посёлке. На улице минус, и обещают дальнейшее понижение. Практически у всех газовые котлы с циркуляционными насосами, которым необходимо электричество. А его нет. У кого были резервные источники питания, то уже разрядились. В домах холод», — написал он.

Без электричества сейчас находятся 1024 дома

Без электричества сейчас находятся 1024 дома

По данным портала «Мой Новосибирск», в 04:10 отключились сразу 12 трансформаторных подстанций. Свет в дома обещают вернуть в 20:00.

На прошлой неделе более 600 домов остались без электричества.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

отключение электричествааварийное отключение

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 2
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

Фото пользователя
9 ноя 2019 в 19:49

А зачем злорадствовать над чужими проблемами?

Точняк
9 ноя 2019 в 19:34

Пусть печку затопят,буржуйку например.

с богаткова
9 ноя 2019 в 19:34

Не беда, котлы газовые есть энергонезависимые.