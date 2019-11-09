Фильм о проблемах новосибирской реки получил приз французского кинофестиваля

— Для меня, конечно, это удивительно. Потому что обычно на европейские фестивали российским картинам трудно попасть, и, как правило, получают награды фильмы, где показывается какая-то «чернуха» или политизированные какие-то вещи. А какую-то позитивную историю про Россию увидеть за границей [можно не всегда], как правило, такие фильмы либо не доходят [до фестивалей], либо не делаются. А тут неожиданно для меня эта награда. Конечно, приятно, — рассказал корреспонденту НГС режиссёр документального фильма Станислав Шуберт.

Короткометражный фильм Станислава Шуберта рассказывает о проблемах реки Издревой — правого притока реки Иня — и её защитнице Юлии Колеватовой, которая много лет вместе с волонтёрами и учёными занимается сохранением реки и животных.



— Разные специалисты — ихтиологи, орнитологи, гидробиологи и биологи — изучали реку. На данный момент выяснили, что из семи видов рыб, которые обитают в реке Издревая, три вида занесены в Красную книгу (Новосибирской области. — Прим. ред.) — сибирский хариус, сибирский голец-усач и сибирский подкаменщик. Это не просто одна замеченная рыбка, река населена и богата этими видами — это мнение профессионалов, а не опрос рыбаков, — ранее сообщала координатор инициативной группы «Поможем реке Издревой» Юлия Колеватова.



По словам Станислава Шуберта, съёмки фильма длились два года. Всё это время режиссёр следил за героиней фильма и за борьбой экологов против строительства мусорного полигона возле Издревой.

— Сначала была идея просто снять фильм с трогательной историей о том, как Юлия Колеватова занималась спасением речки на своей малой Родине, но получилась такая драматическая история о мусорной концессии, строительстве полигона, борьбе экологов против строительства этих свалок. До конца был неизвестен финал, и кино получилось совсем другим: проблемным и драматическим. Конечно, оно не было рассчитано на какие-то фестивали, больше [снималось] для нашего, сибирского, так скажем, зрителя. Но, как оказалось, эта проблема актуальна во всём мире, вызывает интерес и в других странах, — рассказал режиссёр.

