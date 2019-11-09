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Дороги и транспорт

Над Новосибирском пролетели истребители «Русских Витязей»

Новосибирцы заметили в небе над городом несколько таких самолётов

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Пилотажная группа «Русские Витязи» регулярно радует новосибирцев своими выступлениями на авиашоу в Мочище

Пилотажная группа «Русские Витязи» регулярно радует новосибирцев своими выступлениями на авиашоу в Мочище

Сегодня днём новосибирцы заметили над городом несколько истребителей с логотипом авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи».

Пару таких истребителей, пролетевших над центром Новосибирска, успел снять фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. 

Новосибирцы заметили в небе над городом несколько самолётов с надписью «Русские Витязи»

Новосибирцы заметили в небе над городом несколько самолётов с надписью «Русские Витязи»

Что сегодня делали в Новосибирске «Русские Витязи», регулярно радующие новосибирцев своими выступлениями на авиашоу в Мочище, корреспонденту НГС выяснить не получилось. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что не владеют информацией по этому поводу. Связаться с самой пилотажной группой оперативно не удалось.

Подписчики паблика «Споттинг в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте» предположили, что истребители перегоняют с завода в Кубинку. 

Накануне, 8 ноября, РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны России Алексея Криворучко сообщили о том, что авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре досрочно передал Воздушно-космическим силам РФ партию из 10 истребителей Су-35. По словам замминистра, четыре машины из этой партии будут поставлены в подмосковную Кубинку группе высшего пилотажа «Русские Витязи».

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КОММЕНТАРИИ (44)

Миллионер
9 ноя 2019 в 16:29

Один самолет стоит два миллиарда рублей.. стоимость часа полета.. несколько миллионов рублей. Стоимость полета.. это затраты на топливо.. на системы жизнеобеспечения экипажа.. содержание взлетно-посадочной полосы.. и прочее прочее прочее. О стоимости ракет.. и прочих моментах.. наверное не стоит писать. А так конечно я всегда дико радуюсь.. когда в небе пролетает военный самолет. Прям аж подскакиваю от чувства гордости.

Фото пользователя
9 ноя 2019 в 17:03

Кто вас охранять то будет, нытики ? В погребах пересидите?

Фото пользователя
9 ноя 2019 в 16:13

Гордость распирает. Я же сам служил.