Над Новосибирском пролетели истребители «Русских Витязей»

Сегодня днём новосибирцы заметили над городом несколько истребителей с логотипом авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи».
Пару таких истребителей, пролетевших над центром Новосибирска, успел снять фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
Что сегодня делали в Новосибирске «Русские Витязи», регулярно радующие новосибирцев своими выступлениями на авиашоу в Мочище, корреспонденту НГС выяснить не получилось. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что не владеют информацией по этому поводу. Связаться с самой пилотажной группой оперативно не удалось.
Подписчики паблика «Споттинг в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте» предположили, что истребители перегоняют с завода в Кубинку.
Накануне, 8 ноября, РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны России Алексея Криворучко сообщили о том, что авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре досрочно передал Воздушно-космическим силам РФ партию из 10 истребителей Су-35. По словам замминистра, четыре машины из этой партии будут поставлены в подмосковную Кубинку группе высшего пилотажа «Русские Витязи».