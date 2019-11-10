ОМОН, беби! Что должен делать полицейский, если он работает в России?

10 ноября — День полиции! Люди этой профессии так часто становятся героями наших новостей, что вы должны знать о них всё. Давайте проверим? Мы прошерстили законы и прочие акты, регулирующие работу сотрудников органов правопорядка, и составили веселый тест: читайте вопросы и угадывайте, что должен уметь настоящий полицейский в России.
1 ноября 2019
Голосование за статьи (есть кое-что новое)
Вы же знаете, что на НГС можно проголосовать за каждую статью и тем самым показать свою реакцию: удивление, гнев, печаль, радость, одобрение? Теперь мы собираем количество голосов и показываем, сколько и за какой вариант проголосовали. Попробуйте прямо сейчас!
Елена Ходырева, главный редактор НГС
Елена Ходырева, главный редактор НГС