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ОМОН, беби! Что должен делать полицейский, если он работает в России?

Пройдите тест и узнайте, чему закон учит людей в погонах

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А вы уверены, что знаете о службе полицейских всё?

А вы уверены, что знаете о службе полицейских всё?

10 ноября — День полиции! Люди этой профессии так часто становятся героями наших новостей, что вы должны знать о них всё. Давайте проверим? Мы прошерстили законы и прочие акты, регулирующие работу сотрудников органов правопорядка, и составили веселый тест: читайте вопросы и угадывайте, что должен уметь настоящий полицейский в России.

Чего нет в арсенале российской полиции?

    Сколько полицейский должен заниматься физкультурой?

      Полицейский может застрелить собаку?

        Из какого оружия умеет стрелять полицейский?

          Перейдем к спортивным достижениям: что из перечисленного ниже НЕ входит в обязательную физподготовку сотрудников?

            Может ли полицейский отобрать у вас телефон?

              А угнать вашу машину?

                Представьте ситуацию: человеку стало плохо, а врача рядом нет. Что должен сделать хороший полицейский?

                  Как НЕ нужно доставлять задержанного в отделение?

                    Кто может лишить звания сотрудника полиции?

                      ТЕКСТ

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                      добрые полицейскиеДень полициизаконы

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                      КОММЕНТАРИИ (42)

                      Нет полицайскому произволу!
                      10 ноя 2019 в 12:06
                      +18 −1

                      На вопрос о том чего нет в арсенале рос. полиции, я бы добавил еще один пункт - Здравого смысла. Я голосую за этот пункт.

                      Qwerty
                      10 ноя 2019 в 12:08
                      +12 −1

                      Главное что должен сделать полицейский в России - это расстаться со своей совестью.

                      Фото пользователя
                      10 ноя 2019 в 12:27
                      +8 −0

                      Ну так-то до 91-го это был день Советской милиции. Наименование "милиция" подчеркивала именно народный характер этой службы.