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Новосибирцы начали пересылать друг другу скандальное видео с избиением ребёнка

Рассказываем, почему не стоит этого делать

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Жители Линёво пересылают друг другу это видео с просьбой опознать героев ролика&nbsp;

Жители Линёво пересылают друг другу это видео с просьбой опознать героев ролика 

Жители Новосибирской области начали пересылать друг другу видеоролик, на котором женщина нецензурно ругает и бьёт маленького ребёнка.

— В WhatsApp идёт рассылка видео, на котором женщина жестоко обращается с ребенком — мальчиком лет трёх-четырёх. К видео подписано сообщение: «У нас в Линёво, просим опознать». Не хотим остаться равнодушными. Как правильно отреагировать? Куда обратиться? Как найти эту личность? — написал в редакцию НГС обеспокоенный читатель.

К своему сообщению он приложил видео, на котором немолодая женщина матерится на плачущего мальчика, стоящего возле стола. При этом она дразнит ребёнка едой и хлопает его ладонью по голове. После героиня ролика отправляет ребёнка спать, а когда расстроенный мальчик уходит в другую комнату, женщина догоняет его и бьёт со словами: «Чего орёшь?»

Сейчас это видео активно обсуждают в социальных сетях, в частности в паблике «Подслушано в Линёво».

Несколько дней назад этот же ролик массово пересылали друг другу жители Дальнего Востока. В итоге информацию об избиении ребёнка начали проверять следователи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, попавшая на видео сцена произошла этим летом на Камчатке. По данным источника, ролик снят в квартире родного дяди мальчика, а женщина — это его супруга. 

В итоге в отношении героини видео следователи возбудили уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного управления СК России по Камчатскому краю от 6 ноября.

— По версии следствия, с марта по июнь 2019 года подозреваемая с целью добиться от малыша, находящегося под опекой её супруга, послушания, трижды нанесла ему удары ладонью по ягодицам и затылку, — сообщают в Следственном управлении. 

Как следует из опубликованного сообщения, уголовное дело в отношении жительницы города Елизово возбуждено по статье «Истязание» (п. «г» ч. 2, ст. 117 УК РФ). Ранее под следствие по этой же статье попал и муж подозреваемой. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

— Ребенок изъят и помещен во временную семью, — передали в СК.

Ранее новосибирцы пересылали друг другу в WhatsApp сообщение о маньяке, который убил ученицу второго класса, — в полиции тогда объяснили, что эта информация не соответствует действительности.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Гость
9 ноя 2019 в 15:16
+4 −4

рсп и яжематери от безделья все это пересылают.Пусть идут работать не будет времени на ерунду.

Фото пользователя
9 ноя 2019 в 15:16
+0 −6

Это не стоит делать потому что могут привлечь, за распространение такой информации.

с богаткова
9 ноя 2019 в 15:17
+1 −4

Для предотвращения подобных случаев есть чоп. ЧОП всех защитит. В чопе работают смелые и сильные люди которые никого не боятся.