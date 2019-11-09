Новосибирцы начали пересылать друг другу скандальное видео с избиением ребёнка

К своему сообщению он приложил видео, на котором немолодая женщина матерится на плачущего мальчика, стоящего возле стола. При этом она дразнит ребёнка едой и хлопает его ладонью по голове. После героиня ролика отправляет ребёнка спать, а когда расстроенный мальчик уходит в другую комнату, женщина догоняет его и бьёт со словами: «Чего орёшь?»

— В WhatsApp идёт рассылка видео, на котором женщина жестоко обращается с ребенком — мальчиком лет трёх-четырёх. К видео подписано сообщение: «У нас в Линёво, просим опознать». Не хотим остаться равнодушными. Как правильно отреагировать? Куда обратиться? Как найти эту личность? — написал в редакцию НГС обеспокоенный читатель.

Сейчас это видео активно обсуждают в социальных сетях, в частности в паблике «Подслушано в Линёво».



Несколько дней назад этот же ролик массово пересылали друг другу жители Дальнего Востока. В итоге информацию об избиении ребёнка начали проверять следователи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, попавшая на видео сцена произошла этим летом на Камчатке. По данным источника, ролик снят в квартире родного дяди мальчика, а женщина — это его супруга.



В итоге в отношении героини видео следователи возбудили уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного управления СК России по Камчатскому краю от 6 ноября.



— По версии следствия, с марта по июнь 2019 года подозреваемая с целью добиться от малыша, находящегося под опекой её супруга, послушания, трижды нанесла ему удары ладонью по ягодицам и затылку, — сообщают в Следственном управлении.



Как следует из опубликованного сообщения, уголовное дело в отношении жительницы города Елизово возбуждено по статье «Истязание» (п. «г» ч. 2, ст. 117 УК РФ). Ранее под следствие по этой же статье попал и муж подозреваемой. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.