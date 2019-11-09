Новосибирцы начали раскупать билеты на Олимпиаду в Токио: самые дорогие стоят 208 тысяч рублей

Новосибирск вошёл в десятку российских городов, жители которых активнее всего раскупают билеты на Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Онлайн-продажа билетов на Олимпиаду началась 28 октября. Сейчас продано уже больше 3000 билетов, сообщили в Олимпийском комитете России со ссылкой на Анну Багрову — представителя официального билетного агента ОКР.
— Градация покупательской активности на данный момент по городам выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Краснодар, Самара, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Якутск, — рассказала Анна Багрова.
По её словам, популярностью у болельщиков пользуются лёгкая атлетика, художественная гимнастика, прыжки в воду, спортивная гимнастика, синхронное плавание, борьба, теннис, тяжелая атлетика, футбол, дзюдо, пляжный волейбол, фехтование и церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Стоимость билетов зависит от нескольких факторов (в том числе от вида спорта и расположения места) и варьируется в диапазоне от 2530 рублей до 208 тысяч рублей. Дороже всего болельщикам обойдутся билеты на открытие и закрытие Олимпийских игр.
— Такие билеты традиционно являются самыми дорогими. Билет на церемонию открытия стоит 208 896 рублей в категории «А», а в самой бюджетной категории «Е» — 10 118 рублей. Что касается церемонии закрытия, порядок цен такой: от 10 118 до 154 496 рублей, — цитируют в Олимпийском комитете России Анну Багрову.
Ранее стало известно, что на Олимпийских играх в Токио в составе сборной России выступят два новосибирских волейболиста — Ильяс Куркаев и Роман Мартынюк. А новосибирец Иван Стретович в составе сборной России по спортивной гимнастике недавно выиграл золото чемпионата мира, который проходил в немецком городе Штутгарт. По условиям этих соревнований, 12 лучших команд поедут на Олимпиаду 2020 года.