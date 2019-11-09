Новосибирцы начали раскупать билеты на Олимпиаду в Токио: самые дорогие стоят 208 тысяч рублей

Дороже всего стоят билеты на открытие и закрытие Олимпийских игр

Новосибирск вошёл в десятку российских городов, жители которых активнее всего раскупают билеты на Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.



Онлайн-продажа билетов на Олимпиаду началась 28 октября. Сейчас продано уже больше 3000 билетов, сообщили в Олимпийском комитете России со ссылкой на Анну Багрову — представителя официального билетного агента ОКР.



— Градация покупательской активности на данный момент по городам выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Краснодар, Самара, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Якутск, — рассказала Анна Багрова.

