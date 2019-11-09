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Происшествия

Житель посёлка под Новосибирском погиб в пожаре: во время тушения слышались взрывы

В квартире погибшего нашли много газовых баллонов

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Во время пожара в квартире слышались хлопки

Во время пожара в квартире слышались хлопки

Вечером в пятницу, 8 ноября, во время пожара в посёлке Линёво под Новосибирском погиб мужчина.

Пожар случился в квартире многоэтажки на улице 4-й Микрорайон — там загорелись квартира и балкон на 8-м этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. В ведомстве уточнили, что пожарные выехали на тушение в 16:01, прибыли на место в 16:06. В 17:25 им удалось потушить открытый огонь.

— Что послужило причиной пожара, в настоящий момент устанавливается, — сообщил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы Павел Винаков.

По данным МЧС, из многоэтажки во время пожара самостоятельно эвакуировались 25 человек. Ещё трёх спасли пожарные. Одного трёхмесячного ребёнка увезли на осмотр в больницу, а в загоревшейся квартире погиб мужчина. 

Как рассказал корреспонденту НГС знакомый с ситуацией источник, загоревшаяся квартира была отключена от электричества, и хозяину приходилось готовить еду на походной газовой плитке. В связи с этим в квартире было много маленьких газовых баллонов — как пустых, так и полных. При тушении пожара они взрывались.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места пожара, а также если знаете подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Накануне ночью в загоревшемся частном доме в деревне Краснозёрка Венгеровского района погибли двое маленьких детей. В МЧС назвали две возможные причины трагического пожара.

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КОММЕНТАРИИ (12)

с богаткова
9 ноя 2019 в 12:10

Либо электропроводка виновата, либо курильщик.

Фото пользователя
9 ноя 2019 в 12:10

В Плотниково лично слежу за пожарной безопасностью.

Дежурный чопа
9 ноя 2019 в 12:25

У нас беда в чопе.Точняк упал на гололеде.Сейчас везем в травмпункт.