Шагайте осторожнее: новосибирские тротуары превратились в каток

Утром в субботу, 9 ноября, из-за перепада температур и прошедшего снегопада новосибирские тротуары превратились в каток: пешеходы скользят и стараются идти осторожнее, чтобы не упасть.



О том, что в конце недели в регионе ожидается гололедица, накануне предупреждали синоптики. Сегодня в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на реках также начался ледостав.

— Уже сейчас на реках северных районов региона (Кыштовского, Венгеровского, Убинского, Куйбышевского, Барабинского, Усть-Таркского) появляется первый лёд, который ещё не прочен и легко ломается под ногами, — рассказали спасатели.

