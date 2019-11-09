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Осень

Шагайте осторожнее: новосибирские тротуары превратились в каток

Из-за перепада температур пешеходные дорожки покрылись коркой льда

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Сейчас в Новосибирске -7 градусов

Сейчас в Новосибирске -7 градусов

Утром в субботу, 9 ноября, из-за перепада температур и прошедшего снегопада новосибирские тротуары превратились в каток: пешеходы скользят и стараются идти осторожнее, чтобы не упасть.

О том, что в конце недели в регионе ожидается гололедица, накануне предупреждали синоптики. Сегодня в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на реках также начался ледостав. 

— Уже сейчас на реках северных районов региона (Кыштовского, Венгеровского, Убинского, Куйбышевского, Барабинского, Усть-Таркского) появляется первый лёд, который ещё не прочен и легко ломается под ногами, — рассказали спасатели.

По их данным, тонкий слой льда начал образовываться также на реках Омь, Тартас, Тара и Майзас. Спасатели просят новосибирцев воздержаться от выхода на застывающие водоёмы.

— В период становления льда — с ноября по декабрь — происходит больше всего несчастных случаев, связанных с провалами людей под лед, — предупреждают в МЧС.

Прохожим стоит быть осторожнее: под тонким слоем снега скрывается опасный лёд

Прохожим стоит быть осторожнее: под тонким слоем снега скрывается опасный лёд

Сейчас, по данным сайта НГС.ПОГОДА, в Новосибирске -7 градусов. А в воскресенье, 10 ноября, будет ещё холоднее. 

— К нам зайдёт холодный антициклон — область высокого атмосферного давления: осадки прекратятся, ветер ослабеет, — предупреждал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, в воскресенье ночью в городе ожидается -15...-17 градусов, днём воздух прогреется до -9...-11.

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КОММЕНТАРИИ (13)

Точняк
9 ноя 2019 в 11:22
+4 −2

Купил накладки на обувь,с шипами.Хотя люблю валенки.

с богаткова
9 ноя 2019 в 11:22
+2 −3

занимался рукопашным боем, поэтому знаю как падать не получая травм.

Фото пользователя
9 ноя 2019 в 11:55
+4 −0

Смотрю в окно, и не вижу ни одной из 1000 спец.техники с наимоднейшим реагентом🤔😈