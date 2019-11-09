Шагайте осторожнее: новосибирские тротуары превратились в каток

Утром в субботу, 9 ноября, из-за перепада температур и прошедшего снегопада новосибирские тротуары превратились в каток: пешеходы скользят и стараются идти осторожнее, чтобы не упасть.
О том, что в конце недели в регионе ожидается гололедица, накануне предупреждали синоптики. Сегодня в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на реках также начался ледостав.
— Уже сейчас на реках северных районов региона (Кыштовского, Венгеровского, Убинского, Куйбышевского, Барабинского, Усть-Таркского) появляется первый лёд, который ещё не прочен и легко ломается под ногами, — рассказали спасатели.
По их данным, тонкий слой льда начал образовываться также на реках Омь, Тартас, Тара и Майзас. Спасатели просят новосибирцев воздержаться от выхода на застывающие водоёмы.
— В период становления льда — с ноября по декабрь — происходит больше всего несчастных случаев, связанных с провалами людей под лед, — предупреждают в МЧС.
Сейчас, по данным сайта НГС.ПОГОДА, в Новосибирске -7 градусов. А в воскресенье, 10 ноября, будет ещё холоднее.
— К нам зайдёт холодный антициклон — область высокого атмосферного давления: осадки прекратятся, ветер ослабеет, — предупреждал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, в воскресенье ночью в городе ожидается -15...-17 градусов, днём воздух прогреется до -9...-11.