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В мэрии рассказали, зачем строители разломали новый асфальт в Центральном парке

Недавно построенную основу для детской площадки внезапно разрушили на этой неделе

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Новую основу для детской площадки техника разломала три дня назад

Новую основу для детской площадки техника разломала три дня назад

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, зачем строители разломали новую асфальтовую основу для детской площадки в Центральном парке.

«В связи с недостатками, выявленными при приёмке работ по укладке асфальтобетонного покрытия для основания на детской площадке в Центральном парке, подрядчик принял решение провести укладку повторно. Сейчас, пока стоит плюсовая температура, работы завершаются», — написала вечером в пятницу, 8 ноября, на своей странице в Facebook заместитель мэра Новосибирска, начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

Подрядчик решил уложить асфальт заново

Подрядчик решил уложить асфальт заново

Новый асфальт в Центральном парке строители разрушили в середине этой недели. Об этом в редакцию НГС 6 ноября сообщила читательница. По её словам, строительство этой основы для детской площадки по плану проводилось с 16 сентября по 14 октября.

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КОММЕНТАРИИ (35)

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9 ноя 2019 в 10:21
+19 −6

Больше похоже на отмыв бабла, что бы там не заявляла Терешкова. Лепят отмазки как профи

Гидра
9 ноя 2019 в 10:23
+12 −6

Вот таки «профессиональных»подрядчиков находит мэрия. Сначала кладут асфальт, потом вскрывают и переделают. Высший уровень

Алексей
9 ноя 2019 в 10:32
+12 −3

Особенно про плюсовую температуру складно сказанула Терешкова. Да уж, ничего не скажешь про действующее руководство. Клондайк...