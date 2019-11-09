В мэрии рассказали, зачем строители разломали новый асфальт в Центральном парке

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, зачем строители разломали новую асфальтовую основу для детской площадки в Центральном парке.
«В связи с недостатками, выявленными при приёмке работ по укладке асфальтобетонного покрытия для основания на детской площадке в Центральном парке, подрядчик принял решение провести укладку повторно. Сейчас, пока стоит плюсовая температура, работы завершаются», — написала вечером в пятницу, 8 ноября, на своей странице в Facebook заместитель мэра Новосибирска, начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.
Новый асфальт в Центральном парке строители разрушили в середине этой недели. Об этом в редакцию НГС 6 ноября сообщила читательница. По её словам, строительство этой основы для детской площадки по плану проводилось с 16 сентября по 14 октября.