Авиакомпания S7 объяснила, почему самолет на рейсе Новосибирск — Краснодар трижды не мог взлететь

Авиакомпания S7 объяснила причины замены судна на рейсе Новосибирск — Краснодар (5115). Самолёт трижды не смог взлететь, в итоге рейс задержался на три часа.
Ранее представители Толмачёво и Новосибирской транспортной прокуратуры сказали корреспонденту НГС о том, что рейс заменили по техническим причинам. Одна из пассажирок этого рейса, Алеся, уточнила, что капитан сказал, что проблема связана с двигателем.
— При разгоне на взлётно-посадочной полосе рейса S7 5115 Новосибирск — Краснодар дважды сработала сигнализация одной из систем двигателя. В соответствии с требованиями безопасности полётов командир воздушного судна принял решение вернуться на место стоянки. Для выполнения рейса был предоставлен резервный самолёт. Пассажиры ожидали в здании аэровокзала, с ними работал представитель авиакомпании, — прокомментировали ситуацию журналисту НГС в пресс-службе авиакомпании S7.
Сейчас 137 пассажиров этого рейса долетели до Краснодара. По словам Алеси, она сели в 20:36.
В октябре новосибирцы застряли на несколько часов в аэропорту Сургута, потому что пилот решил не рисковать и запросил новый борт.