Авиакомпания S7 объяснила, почему самолет на рейсе Новосибирск — Краснодар трижды не мог взлететь

Сначала пассажиры рейса не выходили из самолёта и ездили по территории Толмачёво. После третьей неудачной попытки взлететь их отправили в санитарную зону аэропорта

Авиакомпания S7 объяснила причины замены судна на рейсе Новосибирск — Краснодар (5115). Самолёт трижды не смог взлететь, в итоге рейс задержался на три часа.

Ранее представители Толмачёво и Новосибирской транспортной прокуратуры сказали корреспонденту НГС о том, что рейс заменили по техническим причинам. Одна из пассажирок этого рейса, Алеся, уточнила, что капитан сказал, что проблема связана с двигателем.

— При разгоне на взлётно-посадочной полосе рейса S7 5115 Новосибирск — Краснодар дважды сработала сигнализация одной из систем двигателя. В соответствии с требованиями безопасности полётов командир воздушного судна принял решение вернуться на место стоянки. Для выполнения рейса был предоставлен резервный самолёт. Пассажиры ожидали в здании аэровокзала, с ними работал представитель авиакомпании, — прокомментировали ситуацию журналисту НГС в пресс-службе авиакомпании S7.