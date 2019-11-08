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Авиакомпания S7 объяснила, почему самолет на рейсе Новосибирск — Краснодар трижды не мог взлететь

Рейс задержался на четыре часа, воздушное судно пришлось заменить

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Сначала пассажиры рейса не выходили из самолёта и ездили по территории Толмачёво. После третьей неудачной попытки взлететь их отправили в санитарную зону аэропорта

Сначала пассажиры рейса не выходили из самолёта и ездили по территории Толмачёво. После третьей неудачной попытки взлететь их отправили в санитарную зону аэропорта

Авиакомпания S7 объяснила причины замены судна на рейсе Новосибирск — Краснодар (5115). Самолёт трижды не смог взлететь, в итоге рейс задержался на три часа.

Ранее представители Толмачёво и Новосибирской транспортной прокуратуры сказали корреспонденту НГС о том, что рейс заменили по техническим причинам. Одна из пассажирок этого рейса, Алеся, уточнила, что капитан сказал, что проблема связана с двигателем.

— При разгоне на взлётно-посадочной полосе рейса S7 5115 Новосибирск — Краснодар дважды сработала сигнализация одной из систем двигателя. В соответствии с требованиями безопасности полётов командир воздушного судна принял решение вернуться на место стоянки. Для выполнения рейса был предоставлен резервный самолёт. Пассажиры ожидали в здании аэровокзала, с ними работал представитель авиакомпании, — прокомментировали ситуацию журналисту НГС в пресс-службе авиакомпании S7.

Сейчас 137 пассажиров этого рейса долетели до Краснодара. По словам Алеси, она сели в 20:36.

В октябре новосибирцы застряли на несколько часов в аэропорту Сургута, потому что пилот решил не рисковать и запросил новый борт.

Сталкивались ли вы с заменой самолёта?

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    с богаткова
    8 ноя 2019 в 23:19

    у нас в чопе когда с автомобилями что-то случается чоповцы чинят. Благодаря уму и смекалке.

    Фото пользователя
    8 ноя 2019 в 23:17

    Не важна причина. Самое главное, что все хорошо сейчас. Спасибо пусть скажут пассажиры.

    8 ноя 2019 в 23:20

    Но капитан-то был наш!!!! Поэтому он подумал - ну сработала и сработала, сигнализация, наверное, просто сломалась!!!! - и решил попробовать еще разок:)))) А потом еще:))))) А она все срабатывала и срабатывала:)))) Он уже было хотел по ней хлопнуть инструкцией толстой, как в "Мадагаскаре" - да удержался:))))))))