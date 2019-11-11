Магистраль между двумя станциями метро решили оставить в генплане города

Строительство новой магистрали, которая свяжет Красный проспект с улицей Авиастроителей, может начаться в 2030 году — члены комиссий Совета по общественным пространствам и транспорту рекомендовали оставить улицу Предпринимателей в генплане города на будущее, а сейчас развивать парковую зону в пойме реки 1-я Ельцовка.
— В расчетный срок действия генерального плана строительство этой дороги не будет предусмотрено. Но будет предусмотрено сохранение коридоров для возможности строительства этой дороги после 2030 года, — объяснил председатель комиссии по общественным пространствам Александр Ложкин во время заседания Совета.
Также члены комиссий проголосовали за то, чтобы до 2030 года проанализировать необходимость строительства новой магистрали для организации транспорта и включить зелёную зону в русле реки 1-я Ельцовка в перечень объектов местного значения города.
Решение носит рекомендательный характер, окончательные изменения в генплан города примут депутаты городского совета.
Споры о территории поймы 1-й Ельцовки идут уже несколько лет. Одни считают, что здесь нужно построить магистраль, которая свяжет Красный проспект с улицей Ипподромской и пройдёт дальше до улицы Авиастроителей. Другие уверены, что на этом участке нужно разбить парк.