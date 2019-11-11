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Дороги и транспорт
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Магистраль между двумя станциями метро решили оставить в генплане города

По проекту улица Предпринимателей проходит по зелёной зоне в русле реки 1-я Ельцовка

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Согласно генплану, улица Предпринимателей должна проходить рядом с жилыми домами <nobr class="_">№ 7</nobr> и <nobr class="_">№ 9</nobr> по Кавалерийской<br>

Согласно генплану, улица Предпринимателей должна проходить рядом с жилыми домами № 7 и № 9 по Кавалерийской

Строительство новой магистрали, которая свяжет Красный проспект с улицей Авиастроителей, может начаться в 2030 году — члены комиссий Совета по общественным пространствам и транспорту рекомендовали оставить улицу Предпринимателей в генплане города на будущее, а сейчас развивать парковую зону в пойме реки 1-я Ельцовка. 

— В расчетный срок действия генерального плана строительство этой дороги не будет предусмотрено. Но будет предусмотрено сохранение коридоров для возможности строительства этой дороги после 2030 года, — объяснил председатель комиссии по общественным пространствам Александр Ложкин во время заседания Совета.

Также члены комиссий проголосовали за то, чтобы до 2030 года проанализировать необходимость строительства новой магистрали для организации транспорта и включить зелёную зону в русле реки 1-я Ельцовка в перечень объектов местного значения города.

Решение носит рекомендательный характер, окончательные изменения в генплан города примут депутаты городского совета. 

Споры о территории поймы 1-й Ельцовки идут уже несколько лет. Одни считают, что здесь нужно построить магистраль, которая свяжет Красный проспект с улицей Ипподромской и пройдёт дальше до улицы Авиастроителей. Другие уверены, что на этом участке нужно разбить парк.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 10:34
+1 −0

Какой-какой год??? Это от Рождества Христова?

Qwerty
11 ноя 2019 в 10:33
+1 −0

Оставьте этот несчастный клочок зелени уже в покое. Там такая пылища на Танковой уже стоит, все застроили поблизости. Еще и...

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 10:29
+1 −0

Кстати как бы там не гадили - пока ещё красиво, открытая река. Но лохетектор придёт и всё загадит, фотайте пока есть возможность...