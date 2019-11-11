Магистраль между двумя станциями метро решили оставить в генплане города

Согласно генплану, улица Предпринимателей должна проходить рядом с жилыми домами № 7 и № 9 по Кавалерийской

Строительство новой магистрали, которая свяжет Красный проспект с улицей Авиастроителей, может начаться в 2030 году — члены комиссий Совета по общественным пространствам и транспорту рекомендовали оставить улицу Предпринимателей в генплане города на будущее, а сейчас развивать парковую зону в пойме реки 1-я Ельцовка.



— В расчетный срок действия генерального плана строительство этой дороги не будет предусмотрено. Но будет предусмотрено сохранение коридоров для возможности строительства этой дороги после 2030 года, — объяснил председатель комиссии по общественным пространствам Александр Ложкин во время заседания Совета.

