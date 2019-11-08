Суд вынес первый приговор по делу о поджоге кофейни в Академгородке

Суд установил, что в октябре 2017 года Абдуллаев вместе с другими подозреваемыми принимал участие в поджоге кофейни в Советском районе. Прежде в прокуратуре уточняли, что, в частности, обвиняемый вместе с другими подельниками во время поджога наблюдал за окружающей обстановкой , чтобы в случае появления посторонних лиц своевременно предупредить об этом «поджигателя».

Сегодня, 8 ноября, Советский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 24-летнему Ханбабе Абдуллаеву по делу о поджоге кофейни «Академия кофе» в Академгородке.

— В результате преступных действий группы лиц и Абдуллаева уничтожено помещение кофейни, мебель и инвентарь, на длительное время приостановлена деятельность и дезорганизована работа ООО «Академия Кофе-4», — передали в прокуратуре.

Абдуллаев признал вину, его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд удовлетворил иск «Академии кофе» на сумму более 570 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил.

Кофейня «Академия кофе» в Академгородке сгорела в ночь на 13 октября 2017 года. Её руководство опубликовало видео поджога и пообещало 100 тысяч рублей за информацию об исполнителях. Раньше по этому адресу располагалась кофейня Traveler's Coffee. Примерно через месяц эту кофейню подожгли во второй раз.



Дело в отношении Абдуллаева было выделено в отдельное производство, он заключил досудебное соглашение. Дело поступило в суд в сентябре.

В 2018 году НГС опубликовал видео задержания директора сети кофеен «Тревелерс Кофе» Анвара Пириева, которого взяли по делу о поджоге кофейни. После чего Центральный районный суд Новосибирска отправил его под стражу. А в конце октября 2019 года дело Анвара Пириева дошло до суда — заседание назначили на 13 ноября. Вместе с Пириевым по делу проходят ещё четыре человека.