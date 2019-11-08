Замдекана физфака НГУ отчитала ученого, поддержавшего студентов с мемами (она вычислила его по комментарию)

Дмитрий Контрабас (на фото) признается, что сильно удивился, увидев в почте письмо за подписью замдекана физфака НГУ Фото: архив НГС

В НГУ продолжается скандал вокруг мемов, которые делали на преподавателей и студентов первокурсники физического факультета. История активно обсуждалась как в соцсетях, так и в СМИ (читатели НГС только под первой новостью об этом оставили больше 300 комментариев). Свою позицию высказал в паблике «Подслушано НГУ» и известный музыкант, научный сотрудник одного из институтов Академгородка Дмитрий Контрабас. После этого на его рабочую почту пришло гневное письмо от заместителя декана физфака НГУ Дарьи Серебряковой с предложением сделать нецензурные мемы на его собственных руководителей. Учёный расценил это как официальное обращение от факультета. Корреспондент НГС выслушала обе стороны конфликта.

Дмитрий Контрабас высказал свою позицию по поводу скандала из-за мемов еще 1 ноября. Он оставил комментарий под одним из постов в паблике «Подслушано НГУ»: написал, что студентам не стоит бояться отчисления, а шутки над преподавателями так же допустимы, как и шутки над правительством.

Этот комментарий стал поводом для письма замдекана факультета Фото: читатель НГС

«Мы знаем кто вы и где вы работаете»

Через несколько дней после публикации комментария на рабочую почту учёного пришло письмо, которое было подписано заместителем декана физфака НГУ Дарьей Серебряковой с темой: «Про стеб — корректно и уверенно».

— Пришло письмо с упреком, что я, взрослый человек, советую такие нелепые вещи. И в конце письма поступило предложение, цитирую: «Давайте Вы постебётесь в открытую над научным руководителем или директором института от своего имени, естественно». Ладно бы просто человек написал, но когда увидел подпись, что замдекана, подумал — интересно, такие вещи согласовывают. Вдруг это целая политика направленная попытаться всем, кто против, что-то объяснить, попытаться воздействовать на них. Из серии — мы знаем, кто вы и где вы работаете, — говорит Дмитрий Контрабас.

В своем письме Дарья Серебрякова предложила учёному создать нецензурные мемы про его руководителей и рассказать, как бы он себя чувствовал, если бы такие картинки появились про него (текст письма имеется в распоряжении редакции. — Прим.ред.). — Если накипело у тётушки — тогда не надо официально подписываться. Когда человек ставит свою официальную подпись с должностью, соответственно, я понимаю, что мне приходит письмо от представителя конкретной организации. Есть профессиональная этика, и мне показалось, что для руководства университета это крайне было непрофессионально. Я на это письмо ответил максимально корректно. Когда человек допускает такое поведение — значит, он может запросто допустить такое поведение и в отношении студентов, — объясняет свою позицию ученый. «Я перепутала подписи» В разговоре с журналистом НГС замдекана физфака НГУ объяснила, что отправила то письмо как частное лицо. — Но, к сожалению, произошло недоразумение. У меня частный e-mail и служебный является одним и тем же. Я ему (ученому. — Прим. ред.) писала не в публичное пространство. Да, это было моей ошибкой — с такой подписью отправлять письмо, — пояснила Дарья Серебрякова.