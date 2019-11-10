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Еда

В новосибирском ресторане начали подавать гигантские торты: их режут ножом, нагретым на газовой горелке

Необычный торт весит от 7 до 9 килограммов. НГС узнал, кто и зачем его заказывает

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Появление официанта или повара с огромным тортом привлекает внимание, считает&nbsp;Александр Чурилов

Появление официанта или повара с огромным тортом привлекает внимание, считает Александр Чурилов

В новосибирском ресторане Park Cafe в обычном меню — торт высотой больше 20 сантиметров, посетителям его выносят вместе с газовой горелкой.

Сейчас в заведении делают два вида высоких десертов — медовик и морковный с изюмом. Оба торта представляют собой слои бисквита и крема. Особенность блюда состоит не столько в рецепте, сколько в размере и способе подачи.

Высота торта — почти 20 сантиметров, а вес — 7–9 килограммов. При заказе к столу выносится весь торт, от которого повар или официант отрезает ломтик. Чтобы облегчить ход ножа, перед использованием его нагревают газовой горелкой.

Как признает шеф-повар ресторана Александр Чурилов, такая подача выбрана «просто потому, что это привлекает внимание».

— Когда в зал выносят такой огромный торт, гости конечно обращают на это внимание, людям хочется его попробовать, — говорит Александр.

Такая порция торта весом 400 грамм обойдется в 640 рублей, но можно попросить отрезать и половину&nbsp;

Такая порция торта весом 400 грамм обойдется в 640 рублей, но можно попросить отрезать и половину 

Park Cafe не единственное заведение, которое пытается произвести впечатление большим размером блюда. Так в ресторане «Гриль и Бутыль» в этом году начали готовить паэлью (испанское блюдо на основе риса) в огромной сковороде диаметром 115 сантиметров.

В мае этого года на празднике «День бычка», который проходил в ресторане «Жить хорошо», готовили яичницу из 300 яиц. А в барe Grelka Soul Kitchen Bar в 2016 году сделали гигантский бургер весом 13 килограмм. Сами по себе блюда-гиганты, впрочем, вовсе не гарантирует успеха всему заведению — Grelka закрылась в апреле этого года, а «Жить хорошо» не проработал и шести месяцев.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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10 ноя 2019 в 10:16

Привести в ресторан девушку и скормить ей 7 килограммов торта за вечер. И ведь они его съедят). Запив 5-ю литрами чая)

Фото пользователя
10 ноя 2019 в 10:15

Так я и не понял, кто и, главное, зачем его заказывает?
Зато НГС узнал, в заголовке написал, но нам так и не рассказал 😞

Малышка
10 ноя 2019 в 10:27

Торты и разные сладости едят только жирные и похотливые бабёнки. Просто им не доступны радости этой жизни, вот они и глушат боль своей неполноценности.😁