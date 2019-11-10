В новосибирском ресторане начали подавать гигантские торты: их режут ножом, нагретым на газовой горелке

В новосибирском ресторане Park Cafe в обычном меню — торт высотой больше 20 сантиметров, посетителям его выносят вместе с газовой горелкой.



Сейчас в заведении делают два вида высоких десертов — медовик и морковный с изюмом. Оба торта представляют собой слои бисквита и крема. Особенность блюда состоит не столько в рецепте, сколько в размере и способе подачи.



Высота торта — почти 20 сантиметров, а вес — 7–9 килограммов. При заказе к столу выносится весь торт, от которого повар или официант отрезает ломтик. Чтобы облегчить ход ножа, перед использованием его нагревают газовой горелкой.