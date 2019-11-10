В новосибирском ресторане начали подавать гигантские торты: их режут ножом, нагретым на газовой горелке

В новосибирском ресторане Park Cafe в обычном меню — торт высотой больше 20 сантиметров, посетителям его выносят вместе с газовой горелкой.
Сейчас в заведении делают два вида высоких десертов — медовик и морковный с изюмом. Оба торта представляют собой слои бисквита и крема. Особенность блюда состоит не столько в рецепте, сколько в размере и способе подачи.
Высота торта — почти 20 сантиметров, а вес — 7–9 килограммов. При заказе к столу выносится весь торт, от которого повар или официант отрезает ломтик. Чтобы облегчить ход ножа, перед использованием его нагревают газовой горелкой.
Как признает шеф-повар ресторана Александр Чурилов, такая подача выбрана «просто потому, что это привлекает внимание».
— Когда в зал выносят такой огромный торт, гости конечно обращают на это внимание, людям хочется его попробовать, — говорит Александр.
Park Cafe не единственное заведение, которое пытается произвести впечатление большим размером блюда. Так в ресторане «Гриль и Бутыль» в этом году начали готовить паэлью (испанское блюдо на основе риса) в огромной сковороде диаметром 115 сантиметров.
В мае этого года на празднике «День бычка», который проходил в ресторане «Жить хорошо», готовили яичницу из 300 яиц. А в барe Grelka Soul Kitchen Bar в 2016 году сделали гигантский бургер весом 13 килограмм. Сами по себе блюда-гиганты, впрочем, вовсе не гарантирует успеха всему заведению — Grelka закрылась в апреле этого года, а «Жить хорошо» не проработал и шести месяцев.