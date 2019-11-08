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Дочь погибшей сотрудницы депо отсудила 750 тысяч у «Горэлектротранспорта»

В июле водитель троллейбуса в депо задел бетонный козырёк, который упал на двух женщин, одна погибла

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Бетонная плита, которую задел троллейбус, упала на двух работниц «Горэлектротранспорта»&nbsp;— одна из них погибла

Бетонная плита, которую задел троллейбус, упала на двух работниц «Горэлектротранспорта» — одна из них погибла

В Новосибирске завершился суд по гражданскому делу о несчастном случае в Кировском троллейбусном депо, во время которого летом упавшая бетонная плита убила кассира. 

Иск предъявила дочь погибшей женщины — она потребовала возмещение морального вреда от «Горэлектротранспорта».

22 июля троллейбус зацепил бетонный козырёк здания на территории депо по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 49. Плита упала на двух работниц, одна из них, диспетчер, получила тяжёлую травму позвоночника, вторая, кассир, погибла на месте.

— Судом оглашена резолютивная часть решения. Согласно решению суда, в пользу истицы, то есть дочери погибшей женщины, с МКП города Новосибирска «Горэлектротранспорт» взыскана компенсация морального вреда в размере 750 тысяч рублей, — сообщил корреспонденту НГС заместитель прокурора Кировского района Новосибирска Николай Кремлёв. 

Изначально девушка требовала, чтобы «Горэлектротранспорт» выплатил ей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Прокуратура исковые требования поддержала. 

— Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска и пояснил, что предприятие выплатило истице материальную помощь и компенсировало расходы на погребение, — уточнил Николай Кремлёв. 

Сегодняшнее решение суда в законную силу ещё не вступило. Устраивает ли оно дочь погибшей работницы «ГЭТ», корреспонденту НГС узнать не удалось: девушка сообщила, что её сегодня не было в зале суда и что ей не удобно разговаривать, поскольку она в больнице. Также НГС направил в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос с просьбой уточнить, будет ли «Горэлектротранспорт» обжаловать решение суда.

Водителя троллейбуса, который при выполнении манёвра свернул бетонный козырёк над дверью, отдали под суд. Его обвиняют в «Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст.109 УК РФ). Следующее судебное заседание по этому уголовному делу назначено на 25 ноября.

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ГорэлектротранспортКировский районный судкомпенсация морального вреда

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
8 ноя 2019 в 18:06
+0 −5

А почему с Горэнерготранспорта?
Почему не с водилы?
Ведь это он хотел пошутить, имитировал наезд?
А сдирая...

Фото пользователя
8 ноя 2019 в 18:02
+3 −0

Ну что, правильно, козлов нужно учить, техникой безопасности и охраной труда нужно заниматься до, а не после. И организовать...

Буратино
8 ноя 2019 в 18:56
+2 −0

Хэйтеры-завистники сейчас желчь извергать будут, что человеку за мать выплатят 750 тыс₽. Хорошо, что вас подобное не каснулось, и...