Дочь погибшей сотрудницы депо отсудила 750 тысяч у «Горэлектротранспорта»

Бетонная плита, которую задел троллейбус, упала на двух работниц «Горэлектротранспорта» — одна из них погибла

22 июля троллейбус зацепил бетонный козырёк здания на территории депо по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 49. Плита упала на двух работниц, одна из них, диспетчер, получила тяжёлую травму позвоночника, вторая, кассир, погибла на месте .

В Новосибирске завершился суд по гражданскому делу о несчастном случае в Кировском троллейбусном депо, во время которого летом упавшая бетонная плита убила кассира.

— Судом оглашена резолютивная часть решения. Согласно решению суда, в пользу истицы, то есть дочери погибшей женщины, с МКП города Новосибирска «Горэлектротранспорт» взыскана компенсация морального вреда в размере 750 тысяч рублей, — сообщил корреспонденту НГС заместитель прокурора Кировского района Новосибирска Николай Кремлёв.

Изначально девушка требовала, чтобы «Горэлектротранспорт» выплатил ей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Прокуратура исковые требования поддержала.

— Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска и пояснил, что предприятие выплатило истице материальную помощь и компенсировало расходы на погребение, — уточнил Николай Кремлёв.

Сегодняшнее решение суда в законную силу ещё не вступило. Устраивает ли оно дочь погибшей работницы «ГЭТ», корреспонденту НГС узнать не удалось: девушка сообщила, что её сегодня не было в зале суда и что ей не удобно разговаривать, поскольку она в больнице. Также НГС направил в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос с просьбой уточнить, будет ли «Горэлектротранспорт» обжаловать решение суда.