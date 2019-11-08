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Временно закроют переход, где читательница НГС повредила ногу из-за сломанной ступени

С 12 ноября его начнут ремонтировать

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Переход возле Первомайского сквера будут ремонтировать больше месяца

Переход возле Первомайского сквера будут ремонтировать больше месяца

В Новосибирске вход в подземный пешеходный переход возле Первомайского сквера закроют на ремонт на следующей неделе. Перед этим откроется после ремонта вход с другой стороны. 

— 12 ноября будет открыт вход в подземный переход Красный проспект, 17 — ул. Максима Горького, — сообщили в пресс-центре мэрии. — К капитальному ремонту входа в подземный переход у Первомайского сквера приступят в этот же день, 12 ноября, перекрыв его. 

Ремонт подземного пешеходного перехода выполнит МУП «УЗСПТС». Работы планируют закончить к 20 декабря. 

Вчера жительница Новосибирска получила травму, спускаясь по лестнице подземного перехода на стороне Первомайского сквера — она вызвала скорую помощь и обратилась в полицию. Женщина травмировала ногу.

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КОММЕНТАРИИ (17)

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8 ноя 2019 в 17:04

Читательнице нгс нужно под ноги смотреть... А не комментарии тролльные писать...

8 ноя 2019 в 17:08

А где гарантии что ремонт будет произведёт качественно и в установленные сроки? Обычно если мэрия берётся за ремонт, он растягивается на максимально возможное время

8 ноя 2019 в 17:06

Ну и как обычно мэрия ремонтирует только после того как пострадают люди... От глав районов то самостоятельных действий не дождёшься.