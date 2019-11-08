Временно закроют переход, где читательница НГС повредила ногу из-за сломанной ступени

В Новосибирске вход в подземный пешеходный переход возле Первомайского сквера закроют на ремонт на следующей неделе. Перед этим откроется после ремонта вход с другой стороны.

— 12 ноября будет открыт вход в подземный переход Красный проспект, 17 — ул. Максима Горького, — сообщили в пресс-центре мэрии. — К капитальному ремонту входа в подземный переход у Первомайского сквера приступят в этот же день, 12 ноября, перекрыв его.



Ремонт подземного пешеходного перехода выполнит МУП «УЗСПТС». Работы планируют закончить к 20 декабря.