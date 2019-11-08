Самолёт из Новосибирска в Краснодар трижды не смог взлететь

Самолёт авиакомпании S7 из Новосибирска в Краснодар (рейс S7 5115) трижды не смог взлететь и задержался на четыре часа. В итоге самолёт заменили.
— Нас сейчас только садят в самолёт, должны были вылететь в 11:25. Капитан сказал, что неполадки с двигателем. Первый раз мы не смогли взлететь, вернулись на стоянку, к нам подъехал технический персонал. Попытались проблему решить, нас заправили и сказали, что мы попытаемся взлететь во второй раз. Попытались и снова безуспешно. И третий раз тоже не получилось, — рассказала корреспонденту НГС пассажирка рейса Алеся.
Всё это время пассажиры находились в самолёте, только после третьей неудачной попытки они вернулись в стерильную зону Толмачёво и ждали объявления об очередной посадке. Она началась после 15:00.
Пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина сказала, что задержка рейса произошла по техническим причинам. Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию.
— Рейс 5115 задержан был по технической причине — заменили воздушное судно. Вылетел он в 15:46, 137 пассажиров. Новосибирской транспортной прокуратурой на контроле держался вопрос исполнения законодательства о защите прав пассажиров, в том числе предоставления питания и напитков в случае задержки рейса. Прохладительные напитки пассажирам были предоставлены, — объяснила помощник новосибирского транспортного прокурора Екатерина Телегина.
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