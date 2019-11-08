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Самолёт из Новосибирска в Краснодар трижды не смог взлететь

Задержка составила четыре часа, после этого пассажирам дали другой борт

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Пассажиры второй раз зашли на борт

Пассажиры второй раз зашли на борт

Самолёт авиакомпании S7 из Новосибирска в Краснодар (рейс S7 5115) трижды не смог взлететь и задержался на четыре часа. В итоге самолёт заменили.

— Нас сейчас только садят в самолёт, должны были вылететь в 11:25. Капитан сказал, что неполадки с двигателем. Первый раз мы не смогли взлететь, вернулись на стоянку, к нам подъехал технический персонал. Попытались проблему решить, нас заправили и сказали, что мы попытаемся взлететь во второй раз. Попытались и снова безуспешно. И третий раз тоже не получилось, — рассказала корреспонденту НГС пассажирка рейса Алеся.

Самолёт пытался взлететь три раза

Самолёт пытался взлететь три раза

Всё это время пассажиры находились в самолёте, только после третьей неудачной попытки они вернулись в стерильную зону Толмачёво и ждали объявления об очередной посадке. Она началась после 15:00.

Пассажирам выдали питьевую воду примерно через три часа&nbsp;

Пассажирам выдали питьевую воду примерно через три часа 

Пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина сказала, что задержка рейса произошла по техническим причинам. Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию.

— Рейс 5115 задержан был по технической причине — заменили воздушное судно. Вылетел он в 15:46, 137 пассажиров. Новосибирской транспортной прокуратурой на контроле держался вопрос исполнения законодательства о защите прав пассажиров, в том числе предоставления питания и напитков в случае задержки рейса. Прохладительные напитки пассажирам были предоставлены, — объяснила помощник новосибирского транспортного прокурора Екатерина Телегина.

В октябре рейс из Новосибирска в Якутию задерживается на девять часов из-за плохой погоды

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КОММЕНТАРИИ (13)

Татьяна
8 ноя 2019 в 16:50
+2 −1

Катастрофа. Мы летали этим рейсом летом с ребенком. Я бы обалдела столько ждать и ребенок то же.

Пеший Ход
8 ноя 2019 в 16:47
+2 −0

Прочитал статью бегло. Не нашел упоминания о марке самолёта. Опять сухойсуперджет?

8 ноя 2019 в 16:55
+0 −1

Boeing 737-800