Самолёт из Новосибирска в Краснодар трижды не смог взлететь

Самолёт авиакомпании S7 из Новосибирска в Краснодар (рейс S7 5115) трижды не смог взлететь и задержался на четыре часа. В итоге самолёт заменили.



— Нас сейчас только садят в самолёт, должны были вылететь в 11:25. Капитан сказал, что неполадки с двигателем. Первый раз мы не смогли взлететь, вернулись на стоянку, к нам подъехал технический персонал. Попытались проблему решить, нас заправили и сказали, что мы попытаемся взлететь во второй раз. Попытались и снова безуспешно. И третий раз тоже не получилось, — рассказала корреспонденту НГС пассажирка рейса Алеся.

