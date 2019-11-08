Мэрия хочет забрать у Минобороны земли военного городка: Анатолий Локоть попросил помощи у федералов

— Мы много раз обращались к министерству обороны с тем, чтобы передали земли военного городка в муниципальную собственность, военных объектов на большей части территории нет. У нас не всё здесь получилось, мы получали отказы, — пояснил мэр. — Мы усвоили, что нам надо говорить не с министерством обороны, а с [другой] организацией. Мы готовы вести разговор, мы готовы взаимодействовать с тем, чтобы были учтены интересы города.

Он обратился к представителю агентства, выступая 8 ноября на круглом столе о развитии строительной отрасли. ДОМ.РФ сегодня в качестве посредника занимается реализацией земель, которые находятся в федеральной собственности.

Сегодня, 8 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил у федеральной компании ДОМ.РФ помощи в передаче городу территории военного городка на улице Тополёвой.

Локоть высказал опасение, что если земли будут переданы инвесторам на федеральном уровне, они не учтут интересов города, тогда как в мэрии готовы разработать детальный план развития территории. Представитель ДОМ.РФ Анатолий Квашнин, также присутствовавший на круглом столе, выступление мэра не прокомментировал.



Справка: Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества.

Военный городок построен в начале прошлого века, часть зданий на территории признаны памятниками — 5 из них взяли под охрану в этом году. В 2017 году в одном из исторических зданий открыли мультимедийный музей «Россия — моя история» — для этого Минобороны передало городу дорогу. В прошлом году право на развитие территории рядом с военным городком приобрёл строительный холдинг из Ижевска.



На прошлой неделе ДОМ.РФ за 84 миллиона продало с торгов участок промышленной базы на улице Воинской.