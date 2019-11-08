Прокуратура подключилась к делу о самоубийстве 11-летней девочки в Новосибирске

В прокуратуре подтвердили, что погибшая училась в пятом классе

— Прокуратура оценит действия должностных лиц на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — говорится в опубликованном сообщении.

По данным прокуроров, погибшей девочке было 11 лет. В связи с этой смертью прокуратура Первомайского района проверит, насколько чётко сработали «органы системы профилактики».

— По предварительным данным, пятиклассница покончила жизнь самоубийством , — передали в облпрокуратуре.

Прокуратура Первомайского района Новосибирска начала проверять обстоятельства смерти 11-летней ученицы одной из школ города.



Ученица школы, которую посещала погибшая девочка, написала в редакцию НГС о том, что пятиклассница покончила с собой во время родительского собрания.

«Как говорят учителя, это было из-за развода родителей. Родители обнаружили её дома», — сообщила школьница.

Ранее проверять обстоятельства смерти девочки начали сотрудники Следственного комитета. Отец одной из учениц той же школы сообщил со ссылкой на дочь, что пятиклассница покончила с собой 6 ноября.

Это уже четвертая подобная трагедия в регионе за последний месяц. В октябре другая девочка покончила с собой в туалете одной из школ Новосибирска. Журналист НГС побывал в учебном заведении и поговорил со взрослыми, а также со школьниками. Они рассказали, что предшествовало трагедии. Через несколько дней из десятиэтажки выпала еще одна школьница. По словам очевидцев, девочке было всего 13 лет. В конце октября нашли погибшим в лесу школьника из Бердска.

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