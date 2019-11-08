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Прокуратура подключилась к делу о самоубийстве 11-летней девочки в Новосибирске

По одной из версий, девочка погибла, когда в её школе было родительское собрание

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В прокуратуре подтвердили, что погибшая училась в пятом классе

В прокуратуре подтвердили, что погибшая училась в пятом классе

Прокуратура Первомайского района Новосибирска начала проверять обстоятельства смерти 11-летней ученицы одной из школ города.

Сообщение о начале проверки появилось на сайте прокуратуры Новосибирской области.

— По предварительным данным, пятиклассница покончила жизнь самоубийством, — передали в облпрокуратуре.

По данным прокуроров, погибшей девочке было 11 лет. В связи с этой смертью прокуратура Первомайского района проверит, насколько чётко сработали «органы системы профилактики».

— Прокуратура оценит действия должностных лиц на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — говорится в опубликованном сообщении.


Ученица школы, которую посещала погибшая девочка, написала в редакцию НГС о том, что пятиклассница покончила с собой во время родительского собрания.

«Как говорят учителя, это было из-за развода родителей. Родители обнаружили её дома», — сообщила школьница.

Ранее проверять обстоятельства смерти девочки начали сотрудники Следственного комитета. Отец одной из учениц той же школы сообщил со ссылкой на дочь, что пятиклассница покончила с собой 6 ноября. 

Это уже четвертая подобная трагедия в регионе за последний месяц. В октябре другая девочка покончила с собой в туалете одной из школ Новосибирска. Журналист НГС побывал в учебном заведении и поговорил со взрослыми, а также со школьниками. Они рассказали, что предшествовало трагедии. Через несколько дней из десятиэтажки выпала еще одна школьница. По словам очевидцев, девочке было всего 13 лет. В конце октября нашли погибшим в лесу школьника из Бердска.

Мы пообщались с психологом и узнали 6 признаков, по которым можно понять, что подросток находится в депрессии и склонен к суициду.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Маклоренц
8 ноя 2019 в 14:24

У меня соседи постоянно собачатся, а их дети плачут.
А суть такая:
Она зарабатывает на то, чтоб ездить за границу и осыпать свою маму подарками.
А ему не получается заработать на содержание детей, себя и двух машин, одна развалюха для работы, а вторая крутая для понтов жены перед подругами.
Она постоянно на него орёт, что не зарабатывает, а он орёт, что и так уже на двух работах пашет по 12-14 часов в сутки и что и так зарабатывает потолок среди друзей. Просит её на маму меньше тратить и вкладываться в семью.
Я считаю это будущая РСП из-за которой будут страдать дети. Бедный папаша бегает по больницам просит справки, что он водит детей в больницу, а жена даже по записи не приводит ребёнка и пропускает посещение, но суд всё равно оставит детей этой горе РСП.

Точняк
8 ноя 2019 в 14:19

семья полная или рсп?

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8 ноя 2019 в 14:18

за пределами школы-зона ответствености родителей,в школе все помещения и всех людей должны контролировать сотрудники чопа,камеры видеонаблюдения это инструмент,главное это ум и навыки сотрудников чопа.