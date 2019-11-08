Новосибирск лишился главного архитектора (уже известно его новое место работы)

Главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов уходит со своего поста ради новой работы.
«Виктор Тимонов покидает должность главного архитектора города Новосибирска. Он возглавит новую кафедру управления развитием территорий в НГУАДИ», — сообщил мэр Анатолий Локоть на своей странице в Facebook, не поясняя, кто теперь станет главным архитектором города.
Виктор Тимонов занял должность заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии и главного архитектора города в июне 2016 года. До него на этом посту почти 7 лет проработал Владимир Фефелов. 6 февраля 2016 года он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.
Этой осенью на новую работу также вышел бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский: он стал советником президента холдинга «РАТМ» Эдуарда Тарана.