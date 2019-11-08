8 ноября пятница
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 63.73
eur 70.55

Темы

СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 63.73
eur 70.55

Все новости

Все новости
Происшествия

Мама разбила окно, чтобы спасти детей, но это было ошибкой: подробности пожара, где погибли два ребенка

В МЧС назвали две предполагаемые причины пожара

Поделиться

9 296
83 Обсудить
Дом в деревне Красноярка загорелся вечером в четверг, 7 ноября, — на месте пожара нашли тела двух маленьких детей

Дом в деревне Красноярка загорелся вечером в четверг, 7 ноября, — на месте пожара нашли тела двух маленьких детей

В МЧС назвали две возможные причины ночного пожара в деревне Красноярка Новосибирской области, в котором погибли маленькие дети.

— Первичный осмотр показал, что печь в доме была не топлена, очаг [пожара] находился в спальне. Проверяются две версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пресс-службе добавили, что следователи СК и дознаватели МЧС сейчас выясняют, почему дети остались дома одни — без присмотра взрослых и родителей. Также, по информации МЧС, год назад в загоревшейся квартире установили автономный дымовой пожарный извещатель без GSM-модуля — такое устройство способно оповестить жильцов о задымлении, но не способно послать сигнал о пожаре в единую диспетчерскую службу района.

В свою очередь глава администрации Петропавловского 1-го сельсовета Роман Михайлов сообщил корреспонденту НГС, что вместе со спящими детьми в доме в эту ночь была их мать. Отец ушёл на работу в ночную смену — он работает скотником. Когда в доме началось задымление, женщина побежала по соседям с криками о пожаре. 

— Соседи пока прибежали, уже дом полон дыма — в дом не зайти, — описал ситуацию глава сельсовета.

По его словам, мать выбила окно, чтобы вытащить детей, но в итоге из-за притока кислорода пламя охватило весь дом.

Ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области рассказывали, что пожар в частном двухквартирном доме из бруса на улице Зелёной в деревне Красноярка Венгеровского района начался 7 ноября в 22:13. Справиться с открытым огнём пожарным удалось в 23:04. В доме сгорела крыша и одна из квартир, а при разборе завалов на месте пожара нашли двух погибших детей — мальчика 2014 года рождения и девочку 2015 года рождения.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото с места трагедии или можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

гибель детей на пожаре

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 2

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (83)

Гость
8 ноя 2019 в 12:37

Ну что скажут те, которые здесь писали, что родители бухали?
Вот пожалуйста, отец был на работе, а мать пыталась их спасти.Правда довольно глупо- вначале побежала по соседям, потом разбила окно.Но и это обьяснимо- стресс, ужас который её охватил.
Давайте умники пишите, как бы вы накинули на себя одеяло, облили бы его водой, прижали к лицу мокрую тряпку и кинулись в огонь.
Здесь то все герои.Правда в ковычках.

789456
8 ноя 2019 в 12:34

Зачем пошла по соседям? Детей выводить надо, а не по соседям ходить!

Она
8 ноя 2019 в 12:36

Конечно известить соседей первостепенная задача... хотя кто его знает что у человека в голове в критический момент... врагу не пожелаешь оказаться на ее месте