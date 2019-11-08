Мама разбила окно, чтобы спасти детей, но это было ошибкой: подробности пожара, где погибли два ребенка

Дом в деревне Красноярка загорелся вечером в четверг, 7 ноября, — на месте пожара нашли тела двух маленьких детей

В пресс-службе добавили, что следователи СК и дознаватели МЧС сейчас выясняют, почему дети остались дома одни — без присмотра взрослых и родителей. Также, по информации МЧС, год назад в загоревшейся квартире установили автономный дымовой пожарный извещатель без GSM-модуля — такое устройство способно оповестить жильцов о задымлении, но не способно послать сигнал о пожаре в единую диспетчерскую службу района.

— Первичный осмотр показал, что печь в доме была не топлена, очаг [пожара] находился в спальне. Проверяются две версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС назвали две возможные причины ночного пожара в деревне Красноярка Новосибирской области, в котором погибли маленькие дети.

В свою очередь глава администрации Петропавловского 1-го сельсовета Роман Михайлов сообщил корреспонденту НГС, что вместе со спящими детьми в доме в эту ночь была их мать. Отец ушёл на работу в ночную смену — он работает скотником. Когда в доме началось задымление, женщина побежала по соседям с криками о пожаре.

— Соседи пока прибежали, уже дом полон дыма — в дом не зайти, — описал ситуацию глава сельсовета.



По его словам, мать выбила окно, чтобы вытащить детей, но в итоге из-за притока кислорода пламя охватило весь дом.

Ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области рассказывали, что пожар в частном двухквартирном доме из бруса на улице Зелёной в деревне Красноярка Венгеровского района начался 7 ноября в 22:13. Справиться с открытым огнём пожарным удалось в 23:04. В доме сгорела крыша и одна из квартир, а при разборе завалов на месте пожара нашли двух погибших детей — мальчика 2014 года рождения и девочку 2015 года рождения.

