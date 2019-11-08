«Оружие сделано в цехе». Жена застреленного сотрудника завода Чкалова рассказала подробности убийства

Убийца ждал замначальника цеха (на фото) возле проходной больше 2,5 часов

Фото: архив НГС

Неделю назад, 30 октября, около 19:00 на остановке «Сад Дзержинского» один из рабочих завода Чкалова застрелил замначальника цеха. Полицейские быстро задержали преступника, но причина убийства до сих пор не называется — расследование еще проводится. Изначально обсуждалась версия, что конфликт произошел на профессиональной почве — якобы заместитель начальника лишил рабочего премии или заставил работать сверхурочно. Но жена погибшего уверяет, что это не так. Журналист НГС поговорил с ней и узнал подробности того вечера.

— Муж к распределению денег не имел отношения. Преступник даже не был его подчинённым, — объяснила она.

Рабочий, по её словам, ушёл с завода ещё в обеденный перерыв, сославшись на плохое самочувствие, а через несколько часов вернулся к проходной. — С четырёх часов он ждал моего мужа возле проходной. Женя (погибший замначальника цеха. — Прим. ред.) вышел в 18:34. Он задержался на работе, так как было селекторное совещание. В 19:00 на остановке «Сад Дзержинского» всё и случилось. Возможно, эти 24 минуты — по дороге на остановку — они о чём-то говорили. Как говорят свидетели, стоявшие в тот момент на остановке, после окончания разговора Женя повернул голову в сторону транспорта, а тот ему прямо в затылок стрельнул, — рассказала подробности случившегося Ирина. Евгения доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Чкаловский ремонтно-механический завод, который входит в холдинг «Сухой», выплатил семье погибшего 50 тысяч рублей. — Директорские пять тысяч, плюс 50 от завода по договору. И жду зарплату за октябрь. И сотрудники цеха по личной инициативе оказывали помощь. Завод сейчас объясняет, что это бытовая травма, всё случилось за проходной, поэтому никаких претензий я предъявить не могу. Но я считаю, что это чисто производственная травма. Если завод это признает, то соцстрах будет мне выплачивать деньги на детей, — добавила жена погибшего.

У Евгения и Ирины двое детей, которые остались без отца. Финансовая поддержка от фонда социального страхования им сейчас очень важна. Но, по словам Ирины, она не может добиться от руководства завода внятного ответа, почему они отказываются признавать свою вину в произошедшем:

— Пыталась записаться на приём к директору, мне сказали: «Что вы хотите от директора?». Тут ко мне подошёл кадровик и сказал: «Подумайте, надо ли вам к директору».

К заводу несколько вопросов. Во-первых, как человек с судимостью попал на режимное предприятие. Во-вторых, источники говорят, что оружие было изготовлено на заводе. — Это оружие изготавливалось на заводе. Но так как он фрезеровщик, то все детали вытачивал дома. Там же у него нашли схемы и всё такое. Он сидевший, наблюдается в наркодиспансере не один год. И вот такого вот человека взяли на работу в стратегическое предприятие, — рассказал собственный источник НГС. Журналист НГС направил официальный запрос на Чкаловский ремонтно-механический завод с просьбой прокомментировать, почему завод не признаёт произошедшее производственной травмой. В компании сообщили, что ответят в течение семи дней.