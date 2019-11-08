В Новосибирске спасателей вызвали к породистому лысому коту — он застрял в раковине

Котик забрался в раковину и зацепился лапой за сливное отверстие — вызволять его пришлось спасателям

Вечером в четверг, 7 ноября, новосибирские спасатели пришли на помощь коту породы сфинкс, который застрял в раковине в доме на улице Кропоткина.

— В 20:16 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от девушки с просьбой помочь ей освободить лапу домашнего кота, который забрался в раковину и случайно зацепился лапой за жестяную сетку на сливе раковины, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Девушка пояснила спасателям, что сама она не может освободить питомца, а «соседи при виде кота пугаются» из-за того, что он сфинкс.