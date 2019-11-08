В Новосибирске спасателей вызвали к породистому лысому коту — он застрял в раковине

Вечером в четверг, 7 ноября, новосибирские спасатели пришли на помощь коту породы сфинкс, который застрял в раковине в доме на улице Кропоткина.
— В 20:16 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от девушки с просьбой помочь ей освободить лапу домашнего кота, который забрался в раковину и случайно зацепился лапой за жестяную сетку на сливе раковины, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.
Девушка пояснила спасателям, что сама она не может освободить питомца, а «соседи при виде кота пугаются» из-за того, что он сфинкс.
— Спасатели выехали на помощь по указанному адресу на улицу Кропоткина, открутили сетку и с помощью слесарного инструмента разрезали металл, — сообщили в аварийно-спасательной службе.
После этого спасатели освободили лапу кота, оказали ему первую помощь и передали питомца хозяйке, добавили в МАСС.
Летом спасатели МАСС сняли с дерева на улице Дуси Ковальчук напуганного белого кота. НГС опубликовал видео с кадрами спасательной операции.