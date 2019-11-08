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В Новосибирске спасателей вызвали к породистому лысому коту — он застрял в раковине

Спасатели открутили и разрезали сетку сливного отверстия

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Котик забрался в раковину и зацепился лапой за сливное отверстие — вызволять его пришлось спасателям

Котик забрался в раковину и зацепился лапой за сливное отверстие — вызволять его пришлось спасателям

Вечером в четверг, 7 ноября, новосибирские спасатели пришли на помощь коту породы сфинкс, который застрял в раковине в доме на улице Кропоткина. 

— В 20:16 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от девушки с просьбой помочь ей освободить лапу домашнего кота, который забрался в раковину и случайно зацепился лапой за жестяную сетку на сливе раковины, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе. 

Девушка пояснила спасателям, что сама она не может освободить питомца, а «соседи при виде кота пугаются» из-за того, что он сфинкс. 

— Спасатели выехали на помощь по указанному адресу на улицу Кропоткина, открутили сетку и с помощью слесарного инструмента разрезали металл, — сообщили в аварийно-спасательной службе. 

После этого спасатели освободили лапу кота, оказали ему первую помощь и передали питомца хозяйке, добавили в МАСС.

Хозяйка не смогла вытащить кота самостоятельно, а соседи пугались его вида

Хозяйка не смогла вытащить кота самостоятельно, а соседи пугались его вида

Чтобы освободить кота, спасателям пришлось открутить сетку сливного отверстия и разрезать металл

Чтобы освободить кота, спасателям пришлось открутить сетку сливного отверстия и разрезать металл

Летом спасатели МАСС сняли с дерева на улице Дуси Ковальчук напуганного белого кота. НГС опубликовал видео с кадрами спасательной операции.

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КОММЕНТАРИИ (49)

Весёлый НЕ молочник
8 ноя 2019 в 10:43

Вот такие вот вызовы должны быть платными для населения . Ибо тратить на это деньги налогоплательщиков глупо.

Фото пользователя
8 ноя 2019 в 10:51

Одни проблемы от этих лысых сфинксов. Чудовищные создания на первый взгляд. Как его гладить? Это ,наверняка ,мерзкие ощущения.

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8 ноя 2019 в 10:48

Ну вот и позитивные новости города. Почему соседи боятся котика? Сфинксы классные, их приятно гладить.