Стоматология оставила новосибирца без зубов и подделала его медкарточку

В стоматологии настаивают на проведении судебно-медицинской экспертизы по качеству оказания медицинской помощи. Но она невозможна из-за поддельной медкарты Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске пенсионер отсудил у стоматологии более 700 тысяч рублей — за два года лечения он остался без зубов. Мужчине удалось также доказать, что его медицинская карточка была подделана, после чего он обратился за помощью в Следственный комитет. Директор стоматологии все обвинения отрицает и считает, что лечение было выполнено как положено. В конфликте разбиралась корреспондент НГС.

«Два года проходил с пластиковыми коронками» Денис Багров (имя героя публикации изменено по его просьбе. — Прим. ред.) обратился в стоматологическую клинику «Зубаревой» в 2013 году. Пенсионер захотел поставить себе протезы.

— У них две организации — «Аполлония» и «Аполлония-1», я приехал в ту, что на Семьи Шамшиных. На приеме начали распиливать зубы, вставлять металлические вкладки, на которые затем поставили пластиковые временные коронки. Два года я с ними проходил: то один зуб выдернут, то второй, ставят импланты, ждут, пока заживёт всё... И это был бесконечный процесс, — вспоминает пенсионер. Всё это время он ходил с пластиковыми коронками, которые, по его словам, постоянно ломались. — Только в 2016 году мне поставили протезы на обе челюсти. И потом я понял, что стал заложником ситуации — куда я денусь, если всё отпилено. Пошёл воспалительный процесс. Пришлось удалять здоровый зуб из-за гранулёмы. Потом в нижней челюсти — то же самое. Начали выпадать и коронки, и сами вкладки. Я начал по другим клиникам ездить. И тут началась война, — утверждает пенсионер. Он нанял адвоката и обратился в суд, чтобы взыскать расходы на лечение и моральный вред. На восстановление зубов, по его подсчётам, ему сейчас нужно около 900 тысяч рублей. Пенсионер добавил, что с трудом добился выдачи копии своей медицинской карты от стоматологии, а когда увидел документы, то сразу понял, что они поддельные. Экспертиза подтвердила опасения мужчины. Данные о фальсификации он также предоставил суду.

— Суд приходит к выводу о признании амбулаторной истории стоматологического больного на имя [пациента], представленной ООО «Аполлония», подложным доказательством и исключает ее из числа доказательств по делу, — говорится в решении Заельцовского районного суда. Дело пенсионер выиграл. Стоматология должна выплатить ему более 700 тысяч рублей, в том числе компенсацию за моральный вред. Что говорят в клинике В стоматологической клинике «Зубаревой» с решением суда не согласны. — Что касается качества оказания помощи, то в данной ситуации суд этот вопрос не осветил никоим образом. В решении суда нет ни слова о некачественном оказании медицинской помощи. В связи с этим была нами подана апелляция в вышестоящий суд, где сделан акцент на проведении судебно-медицинской экспертизы как раз по качеству оказания медицинской помощи и нанесении вреда здоровью, — комментирует директор стоматологической клиники «Зубаревой» Владимир Зубарев. Он добавил, что организация уже подала апелляцию, которую будет рассматривать Новосибирский областной суд.

— Была сделана экспертиза медицинской документации, в которой отражено, что записи в медицинской карточке не соответствуют времени, не соответствуют датам, указанным на момент, так сказать, посещения медицинской организации. На что в заседании суда неоднократно указывалось о том, что медицинская карточка пациента ведётся в электронном виде. И она была распечатана на момент обращения за копиями медицинской документации. Качество медицинской помощи, как бы это правильно сказать, не зависит от срока предоставления или срока оформления документов, — говорит Владимир Зубарев. Медицинскую карточку признали фальсифицированной Адвокат пенсионера Юлия Казанцева рассказала корреспонденту НГС, что стоматология по закону обязана была вести должным образом не только электронную, но и бумажную медицинскую карту пациента. — Сегодня законодательством не предусмотрено ведение электронной медицинской карточки. Если они ведут её таким образом, то всё равно обязаны делать карточку и в бумажном виде. Когда вступит в силу ведение полностью электронного документооборота, то организация должна будет подключиться к специальной информационной системе. И просто так в ней ничего не исправить. Стоматология в суде не предоставила никаких доказательств своей правоты. Они принесли только медицинскую карту, экспертиза которой выявила, что записи были фальсифицированы. Мы же представили медицинскую документацию из других клиник, которые описывали проблемы пациента после такого лечения, принесли фотографии, сделанные в клиниках, где видно, что выпали протезы, — рассказывает адвокат по медицинским делам Юлия Казанцева.